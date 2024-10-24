На пять лет осудили организатора финансовой пирамиды Chia TaiPharmaceutical в ЗКО

Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод уроженка Чингирлауского района ЗКО незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате преступной деятельности с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года руководитель структурного подразделения Chia TaiPharmaceutical, причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге.

С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя прокуратуры Бурлинского района полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) и в совокупности уголовных правонарушении назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.

Причиненный ущерб в размере свыше 180 млн тенге полностью взыскан в пользу потерпевших.

Приговор суда вступил в законную силу.