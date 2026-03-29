Фото: www.aa.com.tr

На резиденцию главы Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирвана Барзани в Духоке совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Anadolu Ajansı

Согласно письменному заявлению пресс-службы премьер-министра Ирака, на резиденцию Барзани в Духоке было совершено нападение.

В заявлении, в котором не приводятся подробности инцидента, сообщается, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани провел телефонный разговор с Барзани.

В ходе разговора Судани резко осудил нападение на резиденцию, а также высоко оценил позицию Барзани, направленную на укрепление национального единства и солидарности между всеми иракцами.

Премьер-министр Судани также отдал распоряжение о создании совместной группы по безопасности и техническим вопросам, состоящей из представителей федерального правительства и силовых структур КРАИ, с целью расследования всех аспектов инцидента, установления виновных и принятия в их отношении необходимых правовых мер.

Подчеркнув, что не допустит никаких незаконных, региональных или международных сил, стремящихся втянуть Ирак в конфликты в регионе, Судани заявил, что для защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны будут задействованы все имеющиеся возможности.