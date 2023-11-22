На сколько подорожают спиртосодержащие лекарства в Казахстане

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В госоргане напомнили, что согласно изменениям, внесённым в Налоговый кодекс в 2022 году, 1 января 2024 года спирт, используемый при производстве лекарственных средств, будет облагаться акцизом по ставке 600 тенге за 1 литр спирта. То есть, в 1 мл спирта сумма акциза составит всего 60 тиын (600 тенге / 1000 мл).

В КГД пояснили, что при производстве лекарств используется незначительное количество спирта, при этом, чем меньше содержание спирта в лекарствах, тем незначительнее повышение цены. Так, согласно утвержденному техрегламенту, для производства настойки пустырника объёмом 25 мл требуется 20,4 мл спирта.

Сумма акциза в одном флаконе составит всего 12,2 тенге (60тиын * 20,4 мл). Соответственно цена одного флакона настойки увеличится только на 9,4% и составит 142 тенге (сейчас цена в аптеках 130 тенге). Если взять раствор бриллиантовый зелёный "зелёнка", то для производства одного флакона раствора объёмом 10 мл требуется 6 мл спирта. Сумма акциза за один флакон составит всего 3,6 тенге. Соответственно цена одного флакона увеличится только на 2,8% и составит 134 тенге (сейчас цена в аптеках 130 тенге).

По другим лекарствам также будет незначительное увеличение цен, так:

- стоимость флакона настойки валерианы (30 мл) увеличится на 16 тенге или на 10,8%;

- стоимость флакона ротокана (100 мл) увеличится на 20 тенге или на 4,1%;

- стоимость флакона меновазина (50 мл) увеличится на 21,6 тенге или на 7,4%.