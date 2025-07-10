Ключевым госорганом, с 2011 года регулирующим и регламентирующим деятельность в сфере ветеринарии, стал Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК. В преддверии профессионального праздника корреспондент «Казахстанской правды» встретился с председателем данного структурного подразделения Казбеком Ташимовым и попросил его ответить на вопросы.

– Казбек Казиханович, уже не первый год в стране проводятся реформы по улучшению условий труда ветеринарных работников, повышению их заработной платы. Расскажите, пожалуйста, какие в этом направлении достигнуты позитивные подвижки? Не секрет, что эта профессия считается одной из самых трудных в животноводстве…

– По поручению Главы государства в последние годы проводится системная работа по модернизации ветеринарной службы. В 2024 году заработная плата работников этой сферы была увеличена на 14 процентов, нынче планируется ее дополнительный рост на 10–15 процентов. Введены денежные добавки за работу с особо опасными патогенами, предусмотрена выплата ежегодных оздоровительных пособий в размере двух окладов.

Что касается существующего корпуса ветеринарных специалистов, то сегодня в этой сфере занято около 15 тысяч человек, из которых более 60 процентов имеют высшее образование. Постепенно улучшается система подготовки кадров. Так, увеличено число образовательных грантов, расширена сельская квота для поступления на факультеты ветеринарии аграрных вузов, ведется плодотворное сотрудничество с международными партнерами по обучению и повышению квалификации.

– Перейдем к реформам, призванным совершенствовать и улучшать механизмы работы в сфере ветеринарии. Ведь крайне важно повышать эффективность той же вакцинации сельскохозяйственных животных, выявлять болезни, заниматься оздоровлением поголовья. Речь идет о целом комплексе направлений и мер реформирования. В чем их особенности?

– Действительно, в ветеринарной системе Казахстана проводится масш­табная реформа, охватываю­щая ключевые направления, – это цифровизация, обеспечение био­безопасности и упреждающий контроль. Так, внедрены и успешно используются интегрированная информационная система ИСЖ, мобильное приложение TortTulik, а также специализированные модули «Карантинирование – экс­порт» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Это обеспечивает полную прослеживаемость движения животных и продукции, сокращает сроки реагирования и минимизирует влияние пресловутого человеческого фактора.

В нынешнем году предусмотрена закупка 131,9 миллиона доз 22 видов вакцин против 23 опас­ных болезней животных. Причем доля отечественного производства вакцин неуклонно растет и уже достигает примерно 75 процентов.

В рамках «дорожной карты» по реализации поручений Главы государства ведется планомерная работа по модернизации и строительству объектов ветеринарной инфраструктуры. В 2024 году построено 107 новых ветеринарных пунктов, в 2025-м планируется сдать в эксплуатацию еще 323 таких объекта.

Ужесточена административная ответственность за нарушение ветеринарных требований. Только в 2024 году за некачественное осуществление ветеринарных мероприятий, отказ от вакцинации и несвоевременное внесение данных в ИСЖ на виновных наложены штрафы на сумму свыше 18 миллионов тенге. Контрольные мероприятия продолжаются и в нынешнем году.

Система ветеринарных лабораторий страны представлена РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория», в ведении которого находится сеть из 17 областных и 149 районных⁄зональных филиалов. Основная функция РГП – лабораторная диагностика особо опасных и энзоотических болезней животных, а также проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, кормов и сырья животного происхождения.

РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» (НРЦВ) выполняет функции национального референс-центра. Его назначение – диагностика и подтверждение особо опасных и экзотических болезней животных, ведение коллекции штаммов, регистрационные и контрольные испытания ветпрепаратов, мониторинг безопасности кормов и лекарств.

Для укрепления материальной базы лабораторной системы в 2024 году было закуплено девять высокоэффективных жидкостных хроматографов (ВЭЖХ), позволяю­щих определять более 70 показателей вредных веществ, включая остатки антибиотиков и пестицидов.

– Насколько эффективными оказались реформы, проводимые в ветеринарии?

– Развитие животноводства тес­но связано с состоянием ветеринарной безопасности. В соответствии с поручениями Главы государства осуществляются дальнейшая модернизация ветеринарной службы и укрепление биобезопасности.

В результате проводимой работы за последние три года заболеваемость животных сократилась на 49,1 процента, а в текущем году – на 56,3 процента к аналогичному прошлогоднему периоду.

Благодаря достигнутому эпизоотическому благополучию восстановлены и признаны статусы благополучия юго-восточных областей Казахстана по ряду заболеваний: ящуру и африканской чуме лошадей, классической и африканской чуме свиней и по высокопатогенному птичьему гриппу. Сняты временные ограничения Китая по гриппу птиц и ящуру. Россия отменила ограничения по ящуру в юго-восточной зоне.

В реестре европейских стран зарегистрировано 62 казахстанских предприятия. В текущем году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт меда в страны ЕС, ведутся работы по открытию экспорта продукции аквакультуры, конины и молока.

Нынче подписан протокол по мясу птицы (12 протоколов) с Китаем. Ранее с КНР были заключены аналогичные протоколы по говядине, баранине, свинине в замороженном виде, а также меду, рыбе, молочной продукции, шерсти, племенным и убойным лошадям, убойному КРС, шкурам КРС, мясу птицы (субпродукты и термообработка).

– Известно, что Минсельхоз страны в лице Комитета ветеринарного контроля и надзора проводит большую работу по совершенствованию процедур ветеринарного контроля в таможенной сфере, снятию барьеров, препятствующих налаживанию экспорта животноводческой продукции на зарубежные рынки. Насколько успешны эти усилия?

– Отраслевым министерством и комитетом проводится большая работа по согласованию ветеринарных требований. Таковые уже согласованы со странами ЕАЭС и Ближнего Востока, с КНР. В частности, в китайском реестре экспортеров зарегистрировано 2 649 казахстанских предприятий. Сняты временные ограничения со стороны Беларуси, восстановлены международные статусы, что повысило доверие к нашей системе ветнадзора.

На границе широко внедряются цифровые решения: электронные ветеринарные документы, автоматизация учета и система «Карантинирование – экспорт». Продолжается модернизация пограничных пунктов – закуплено специализированное оборудование, холодильники и лабораторные модули.

Создаются дополнительные посты ветеринарного контроля, в том числе на границе с Кыргызстаном. Это обеспечивает надежный санитарный щит и упрощает экс­портные процедуры.