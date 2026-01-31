На Тенгизе возобновили добычу нефти

Нефть и Газ
145

Министерство энергетики Республики Казахстан сообщает о начале возобновления производственных операций на месторождении Тенгиз, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

По информации оперативного штаба, сегодня в 03:35 часов была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме.

На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы «Тенгизшевройл» ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов.

Ранее, 26 января, был успешно запущен Завод второго поколения (ЗВП), работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.

Министерство энергетики РК и АО НК «КазМунайГаз» оказывают всестороннее содействие оператору проекта для сокращения сроков выхода на плановые мощности. Для координации восстановительных работ непосредственно на производственных объектах находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности.

#добыча #нефть #Тенгиз

Популярное

Все
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Притяжение Земли
Цифровой двойник на поле боя
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Ориентир для настоящего и будущего
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Госзакупки без «гонки на дно»
Клуб «Таза» спешит на помощь
Дали служебное жилье
Продвигать главные ценности
С позиций демократического мышления
ИИ для сельского хозяйства
Чемпионат страны определит лучших
Депутаты рассмотрят международные договоры
Логика реформ
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Жулдыз подключили к природному газу
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Инклюзивный центр в музее
Вплетены в историческую память
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Шымкентцам вернут 80 млн тенге за переплаченный газ
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвестора…
Руководство «Шеврон» доложило о принятых мерах по инциденту…
«Это не просто так: сказал - отдай, и тебе отдали»: глава М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]