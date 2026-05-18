Цены на нефть марки Brent продолжают расти

Нефть и Газ
Айман Аманжолова
корреспондент

Июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,34 (1,23%), до $110,6 за баррель, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,28 (1,21%), до $106,7 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп на встрече с высокопоставленными чиновниками своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. Ранее в телефонном разговоре с Axios лидер заявил, что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку, и он ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

«Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят», - сказал Трамп.

По его словам, США нанесут удар «гораздо сильнее, чем раньше», если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

Корпус стражей исламской революции Ирана готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива со стороны США, сообщают иранские СМИ.

Удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией «Барака» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. «Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта», - говорится в сообщении. АЭС «Барака» - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в регионе Персидского залива.

«Миллиард баррелей нефти заблокирован из-за закрытия Ормузского пролива», - отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

По его словам, цены толкает вверх агрессивная риторика со стороны как США, так и Ирана, и продолжающиеся атаки на суда и объекты нефтедобычи в регионе.

 

#нефть #цена

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Единая система газоснабжения переходит к национальному опер…
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
ОАЭ выходят из ОПЕК и альянса ОПЕК+

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]