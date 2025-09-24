На территории Жамбылской области возросло количество пожаров

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В департаменте по чрезвычайным ситуациям области подвели итоги пожароопасного периода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно статистике, с начала текущего года на тушение возгораний на территории региона бригады огнеборцев выезжали 659 раз. Это на 74 вызова больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Не обошлось без жертв и пострадавших. В языках пламени погибли три человека, а 13 граждан получили травмы различной степени тяжести.

- Следует отметить, что в текущем году крупных пожаров, вызвавших общественный резонанс, не зарегистрировано, - сказал в ходе брифинга руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС по Жамбылской области Калдырбек Дархан. - Число погибших в огне уменьшилось в 2 раза, а сумма материального ущерба сократилась на 4% и составила 72 млн 250 тыс. тенге. По фактам пожаров к ответственности привлечено 524 жителя области, из них 125 человек оштрафованы на общую сумму 3 млн 588 тыс. тенге, а 399 человек получили предупреждение.

Кроме того, на территории региона зарегистрировано 7 случаев отравления угарным газом, в результате которых пострадали 10 жамбылцев и один человек погиб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших от отравления угарным газом увеличилось вдвое.

- Во избежание пожаров природного характера проведены противопожарные опашки: на 1074 км из 1237 км автодорог республиканского значения, на 712 км из 1943 км автодорог областного значения, а также на 104 км из 840 км полос вдоль железных дорог в местах, где проходят лесные насаждения. Вместе с тем в социальных сетях ведется активная профилактическая работа по предотвращению и ликвидации лесных и степных пожаров, - отметил Калдырбек Дархан.

Кроме того, на территории всех 15 лесных хозяйств области проведены 8 пожарно-технических учений по тушению условных природных пожаров, а также специальные тактические учения совместно с Кыргызской Республикой по ликвидации трансграничных природных пожаров.

Между тем совместно с представителями местных исполнительных органов, лесной охраны, органов внутренних дел и гражданской защиты созданы 16 мобильных групп, которые провели более 900 рейдов в лесных массивах. По их результатам к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности привлечено 447 человек, из них 282 человека оштрафованы на общую сумму 3 млн 795 тыс. тенге и 165 - получили предупреждение.

 

