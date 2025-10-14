В Германии украли самый вонючий цветок в мире

Ботанический сад назвал потерю "огромной"

Фото из открытых источников

Неизвестные проникли на территорию ботанического сада в немецком Дортмунде и украли клубень цветка аморфофаллуса титанического, который считается самым вонючим растением в мире - во время своего цветения он источает запах, похожий на запах разлагающегося тела, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По данным газеты Spiegel, злоумышленники выкопали клубень весом почти 30 килограммов.

Ботанический сад проинформировал администрацию города о произошедшем, назвав потерю "огромной".

«Кража редкого цветка стала для нас тяжелым ударом. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения», - говорится в заявлении сада.

Отмечается, что во время цветения растения в 2018 и 2021 годах ботанический сад посетили тысячи человек.

Аморфофаллус титанический - уникальное растение, которое цветет раз в несколько лет. Оно обладает самым крупным соцветием в мире, выделяемый цветком специфический запах привлекает насекомых-опылителей.

 

