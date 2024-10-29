На трехлетнего мальчика напала пантера в цирке

В частном цирке в российском Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика. Ребенок госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
«28 октября в вечернее время ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали ТАСС в управлении СК РФ по Иркутской области.
По информации региональной прокуратуры, устанавливается тяжесть полученных ребенком травм. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Расследование дела находится на контроле у надзорного ведомства. По факту происшествия проводятся проверки.