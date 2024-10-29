На трехлетнего мальчика напала пантера в цирке

«28 октября в вечернее время ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали ТАСС в управлении СК РФ по Иркутской области.