На трехлетнего мальчика напала пантера в цирке

В мире
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В частном цирке в российском Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика. Ребенок госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото иллюстративное, с сайта mos03.ru

«28 октября в вечернее время ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали ТАСС в управлении СК РФ по Иркутской области.

По информации региональной прокуратуры, устанавливается тяжесть полученных ребенком травм. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование дела находится на контроле у надзорного ведомства. По факту происшествия проводятся проверки. 

#нападение #цирк #РФ #пантера

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