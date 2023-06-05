На здоровье!

К 1 июня маленькие жители Карагандинской облас­ти получили по-настоящему нужный подарок – наконец-то открылась новая детская многопрофильная больница. Ее врачи и их юные пациенты ждали девять лет. Строительно-монтажные работы то шли, то останавливались из-за роста цен, технических экс­пертиз, тендерных процедур и судебных разбирательств.

Больница рассчитана на 200 пациентов. В ней 13 отделений, три из которых – нейрохирургическое, травматологическое и челюстно-лицевое – удалось открыть только после переезда в новое здание. Здесь работают около 500 врачей. В дальнейшем их штат будет расширен. Кроме того, при клинике создан Центр раннего развития «Қамқорлық». В нем малыши с трех месяцев до трех лет будут проходить комплексную реабилитацию.

Что касается старого здания детской больницы, расположенного в центре Караганды, то его перестроят в Дом медиков. Служебные квартиры в нем получат молодые специалисты.