На знание казахского – равняйсь!

«Мне сегодня исполняется 20 лет!», – радостно восклицает Лейла, которой было суждено навечно остаться в образе маленького ребенка. На заднем фоне, словно лебедь, проплывает стройная статная девушка – именно такой себя представляет совсем еще юное создание, пострадавшее от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне....

Команда «Арыстан» столичной воинской части 55765, участ­вующая в ежегодном конкурсе «Тіл – татулық тірегі», не случайно выбрала тяжелую драму Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне». В пьесе гармонично сплетены два персонажа – девушка-инвалид и ее воображаемый образ. Задача по передаче всей трагичности истории легла на плечи младших сержантов Гулсапар Абдикарим и Татьяны Скоковой.

– В конкурсе «Тіл – татулық тірегі» мы участвуем каждый год. В нашей воинской части есть люди разных национальностей, но все они изучают государственный язык и с удовольствием на нем говорят. Командование всячески поддерживает популяризацию государственного языка и дух патриотизма у военнослужащих, – рассказала помощник руководителя отдела по работе с членами семей военнослужащих воинской части 55765 Жанар Урустемова. – В этот раз, к сожалению, у нас было немного времени на подготовку, поскольку люди всецело были заняты на службе, на стратегически важных участках. Однако с радостью и по традиции решили вновь продемонстрировать умения команды. Готовились порядка двух недель и выступили на высшем уровне. Самым сложным, бесспорно, был второй этап конкурса – театрализованное представление. Наша команда, думаю, достойно раскрыла очень тяжелую тему.

На первом этапе все конкурсанты, в числе которых команды Сил воздушной обороны, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Главного управления военной полиции, управления начальника тыла, департамента связи, Национального университета обороны, а также в⁄ч 32039 и в⁄ч 55765, читали стихи. Выступления были посвящены выдающимся деятелям и историческим фактам, влияющим на воспитание подрастающего поколения в духе казахского патриотизма.

На заключительном этапе конкурсанты исполняли песню или танец этносов, проживающих в Казахстане. Каждая команда сос­тояла из пяти человек, трое из которых – представители неказахской национальности. К примеру, Татьяна Скокова – чеченка, а у Гулсапар Абдикарим в жилах течет уйгурская кровь.

Отметим, что идеально сыгранная партия Гулсапар Абдикарим запала в душу всем, кто смотрел укороченный до шести минут полуторачасовой спектакль: она выиграла в номинации «Актерское мастерство». Мастером художественного слова признали капитана Сил воздушной обороны Шехзода Сабирова, а приз зрительских симпатий завоевал майор из Национального университета обороны Максатбек Тукуев.

По итогам конкурса первое место было присуждено сборной «Жаубасар», представлявшей войсковую часть 32039. Второе место заняла команда «Тәртіп сақшылары» из Главного управления военной полиции, третье – «Алаш» из Десантно-штурмовых войск. Победители получили грамоты и денежные сертификаты. Их поздравил руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы. Он отметил, что в Вооруженных силах с каждым годом сфера применения государственного языка расширяется, увеличивается количество военнослужащих некоренной национальности, владеющих казахским языком.