Начальника департамента полиции сменили в Шымкенте

Кадровые назначения
90
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На эту должность назначили Думана Таева

Фото: пресс-служба МВД РК

Думан Таев возглавил департамент полиции города Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Казахстана.

По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел генерал-майор полиции Думан Таев назначен начальником департамента полиции города Шымкента. 

Нового начальника активу мегаполиса представил глава МВД Марат Ахметжанов.

Таев Думан Ашкенович родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области.

После окончания школы в 1985 году был призван на срочную службы в ряды вооруженных воиск СССР.

В 1997 году окончил Северо-Казахстанский университет по специальности «физическая культура и спорт», в 2001 году Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «правоведение». С 2006 по 2008 год обучался в Академии управления МВД России.

Работу в органах внутренних дел начал в 1988 году. 

В разные годы был начальником начальником отдела полиции управления внутренних дел Петропавловска, первым заместителем начальника УВД Петропавловска, возвлавлял отдел внутренних дел Есильского района, УВД Петропавловска, управление общественной безопасности департамента внутренних дел СКО, ОВД района Г. Мусрепова. 

С июля 2011 по ноябрь 2017 года занимал должность должности первого заместителя ДВД СКО.

С мая 2019 года переназначен первым замначальника департамента полиции СКО.

Затем до 2022 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

До нового назначения возглавлял департамент полиции Акмолинской области.

Генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, ранее возглавлявший полицию Шымкента, по принципу ротации теперь будет исполнять обязанности начальника вновь созданного департамента уголовно-исполнительной системы по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областям. 

#полиция #назначение #МВД #Шымкент #начальник #кадры #департамент полиции

Популярное

Все
В такой тесноте и заразиться недолго
Лидер прежний – «Ордабасы»
Инициативы особого значения
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Энергетики вернули деньги по решению суда
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
О качестве урожая на законодательном поле
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Аналог молока. Растительный
Путь к безъядерному миру
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
О цифровых проектах и не только
Кто ответит за базар?
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
Выгодный проект
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Гульжанар Шукеева возглавила управление общественного разви…
Назначены новые вице-министры иностранных дел РК
Токаев сменил послов Казахстана в двух странах
Назначен новый заместитель прокурора СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]