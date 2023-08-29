Начальника департамента полиции сменили в Шымкенте

На эту должность назначили Думана Таева

Фото: пресс-служба МВД РК

Думан Таев возглавил департамент полиции города Шымкента, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Казахстана.

По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел генерал-майор полиции Думан Таев назначен начальником департамента полиции города Шымкента.



Нового начальника активу мегаполиса представил глава МВД Марат Ахметжанов.

Таев Думан Ашкенович родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области.

После окончания школы в 1985 году был призван на срочную службы в ряды вооруженных воиск СССР.

В 1997 году окончил Северо-Казахстанский университет по специальности «физическая культура и спорт», в 2001 году Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «правоведение». С 2006 по 2008 год обучался в Академии управления МВД России.

Работу в органах внутренних дел начал в 1988 году.

В разные годы был начальником начальником отдела полиции управления внутренних дел Петропавловска, первым заместителем начальника УВД Петропавловска, возвлавлял отдел внутренних дел Есильского района, УВД Петропавловска, управление общественной безопасности департамента внутренних дел СКО, ОВД района Г. Мусрепова.

С июля 2011 по ноябрь 2017 года занимал должность должности первого заместителя ДВД СКО.

С мая 2019 года переназначен первым замначальника департамента полиции СКО.

Затем до 2022 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

До нового назначения возглавлял департамент полиции Акмолинской области.

Генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, ранее возглавлявший полицию Шымкента, по принципу ротации теперь будет исполнять обязанности начальника вновь созданного департамента уголовно-исполнительной системы по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областям.