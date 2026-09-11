Президент произвел ряд назначений

Распоряжения опубликовала Акорда, сообщает Kazpravda.kz
Распоряжениями Главы государства:
Суханов Александр Владимирович назначен заведующим Аналитическим отделом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Аймашев Марат Максутович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан.