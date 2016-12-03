​Награда мужественной команде

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Любители спорта, как и ожидалось, мощно поддержали своих земляков, которые явно настроились на победу. Почти полные трибуны приветствовали и гостей борцовского праздника из семи стран, и хозяев ковра. Интерес к турниру проявили не только зрители, но и несколько телевизионных каналов, работавших и в прямом эфире, и снимавших интересные состязания впрок.

Борцовские ристалища в нашей стране – это еще и место, где можно увидеть прославленных атлетов прошлых лет, выда­ющихся тренеров и специалистов по самым разным видам единоборств. На «Евразия барысы» мы тепло пообщались с ветераном спорта Аманжолом Бугыбаевым, блиставшим на коврах Советского Союза в 70-х годах прошлого столетия, обменялись впечатлениями с олимпийским чемпионом Москвы Жаксылыком Ушкемпировым, увидели находившихся в прекрасном настроении серебряного призера Олимпиады в Сеуле Даулета Турлыханова и чемпиона мира 1998 года Бахтияра Байсеитова. Прославились они в разных стилях борьбы, но у каждого первая любовь, конечно же, – казак куреси.

Первыми на ковер были вызваны команды Узбекистана и Грузии. В поединке «мухачей» между Хасаном Юсуповым и Иосифом Церцвадзе в счете вел узбекский легковес, но тяжелая травма руки отправила его даже не в раздевалку, а в карету скорой помощи. Вот тут мы еще раз убедились, что казак куреси – не для «домашних мальчиков». К слову, тот первый матч грузины выиграли со счетом 6:2, вышли в полуфинал и сделали весомую заявку на одно из призовых мест.

Следом перед взором тысяч болельщиков предстали команды Казахстана и Польши. Наши палуаны одержали победу со счетом 8:0, причем в шести схватках виктории были досрочными, до истечения положенных пяти минут. В этом противостоянии отличились Марат Нигматуллаев (55 кг), Ержан Магауинов (60 кг), Бакдаулет Сабитов (66 кг), Айдос Галымов (74 кг), Даулет Пахриденов (82 кг), Айбол Айтбек (90 кг), Мухит Турсынов (100 кг) и Айбек Нугымаров (свыше 100 кг).

В полуфинале хозяева ковра встречались с борцами из Грузии и после четырех схваток вели со счетом 4:0. Казалось, общая победа была на расстоянии вытянутой руки, но тут наши гости показали настоящий характер, выиграли два поединка подряд и чуть не испортили зрителям весь вечер. Но в следующем противостоянии вновь блеснул своим мастерством Мухит Турсынов, одолевший двукратного чемпиона Европы по самбо Давида Лариашвили. Общий счет казахстанско-грузинского противостояния – 5:2 в пользу основоположников казак куреси.

Параллельным курсом в финал пробивались монгольские борцы – победители «Евразия барысы» 2014 года. Они нанесли поражения соперникам из Таджикистана и Украины. Решающий матч непримиримых соперников обещал быть на редкость упорным, но, увы, таковым не стал. В финале монгольские спортсмены после выверенных и искрометных комбинаций наших атлетов не раз взлетали высоко над ковром и приземлялись на все части тела.

В первых двух поединках были зафиксированы досрочные победы хозяев турнира, а общий счет очередного противостояния старых друзей-соперников – 6:2 в пользу сборной Казахстана. Наши земляки уверенно первенствовали и завоевали главный приз – 10 млн тенге. Вторыми на пьедестале почета стояли борцы Монголии, третью ступеньку заняла команда Грузии, обыгравшая в утешительном финале со счетом 6:2 сборную Украины.

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