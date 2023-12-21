Награды для транспортников

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Марина Демченко

В столице наградили лауреатов первой Национальной премии в области транспорта и логистики «Магистраль Awards».

фото предоставлены пресс-службой Министерства транспорта РК

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства транспорта, Фонда транспорт­ных инициатив им. Н. К. Исингарина, Национальной компании «Қазақстан темір жолы», Союза транспортников Казахстана Kazlogistics и Ассоциации корпоративных коммуникаций РК.

Как отметили организаторы, цель ежегодной премии – поощрение достижений в сфере транспорта и логистики, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, привлечение внимания к проблемам. Лучших в транспортной, логистической и дорожной отраслях по видеосвязи поздравил глава Министерства транспорта Марат Карабаев.

– В нынешнем году более 10 тысяч километров автомобильных дорог было охвачено различными видами ремонта. В том числе половина автострад республиканского значения, половина – местной дорожной сети, – отметил в ходе торжественной церемонии вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев.

По его словам, в ближайшие несколько лет в Казахстане пост­роят более 1 300 км железных дорог. Например, в Туркестанской области началось строительство линии Дарбаза – Мактаарал. Для увеличения объемов перевозок в Китай совсем скоро начнется прокладка железнодорожного маршрута Бахты – Аягоз.

На конкурс поступили самые разные проекты – от инфраструктурных и социальных до образовательных и медийных. Всего в рамках «Магистраль Awards» экспертный совет, в состав которого вошли заслуженные специалисты транспортного комплекса и общественные дея­тели, скрупулезно рассмотрел более 60 заявок.

В номинации «Надежный международный партнер» победила компания из Турции. Лучшим проектом года стала Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога.

Департамент управления человеческими ресурсами АО «НК «Қазақстан темір жолы» стал лидером в номинации «Лучшие HR-инициативы в транспорт­ном комплексе Казахстана», а Комитет гражданской авиации наградили за расширение сети авиарейсов.

Бакинский международный морской торговый порт чествовали за развитие международных транспортных коридоров.

#транспорт #премии #логистика #Магистраль Awards

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