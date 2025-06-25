Нанотерапию для борьбы с раком создали в Китае

Китай,Наука
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Данная нанотерапия успешно подавила рост сразу нескольких опухолей и их метастазов в организме мышей

© CFOTO via Reuters Connect

Китайские молекулярные биологи создали наночастицы, способные проникать не только внутрь опухолевых клеток и уничтожать их, но и подавлять межклеточные сигналы, которые играют важную роль в формировании метастазов. Об этом рассказали исследователи в статье в научном журнале Nature Cancer, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Nauka.tass.ru

"Раковые клетки ускоряют рост опухоли и формируют метастазы при помощи опухолевых внеклеточных везикул, пузырьков с молекулами, которые играют роль межклеточной "почты". Мы разработали наночастицы, покрытые слоем липидов, которые неожиданным образом не только эффективно поглощаются опухолевыми клетками, но и проникают внутрь этих пузырьков, что позволяет использовать их для борьбы с метастазами", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой китайских молекулярных биологов под руководством профессора Южного медицинского университета (Китай) Вана Сяожуя при разработке полимерных наночастиц, способных избирательным образом проникать внутрь опухолевых клеток и уничтожать их путем выработки большого числа молекул-оксидантов под действием света или тепла.

В ходе этих опытов ученые предположили, что избирательность действия наночастиц можно повысить, если покрыть их поверхность большим числом "хвостов" из жирных кислот, чье присутствие стимулирует мембраны опухолевых клеток активнее поглощать эти структуры. Когда ученые начали проверять работу этих наночастиц на культурах раковых клеток, они неожиданно обнаружили, что данные структуры накапливались не только внутри опухолевых клеток, но и во внеклеточных везикулах, которыми постоянно обмениваются.

Эти структуры, как недавно обнаружили ученые, играют особенно важную роль в формировании метастазов рака и в подавлении иммунитета опухолью. Это соображение натолкнуло китайских биологов на идею проверить, как созданные ими наночастицы будут воздействовать на опухоли, склонные к развитию метастазов. Руководствуясь этой идеей, ученые ввели в тело мышей культуры клеток трех агрессивных вариаций рака груди и кожи, часто образующих метастазы в легких, и проследили за действием наночастиц на эти новообразования.

Проведенные учеными наблюдения показали, что созданные ими наноструктуры не только уничтожали первичную опухоль при ее "подсветке" лазером, но и предотвращали образование метастаз за счет того, что вырабатываемые ими молекулы разрушали способствующие их росту сигнальные вещества в везикулах, такие как пептид Lin28B.

Как надеются биологи, созданная ими нанотерапия позволит врачам уже в ближайшем будущем значительно эффективнее подавлять рост вторичных опухолей, особенно опасных для жизни их пациентов.

 

#Китай #ученые #рак #нанотерапия

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