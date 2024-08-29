Нападение на полицейских в Темиртау: суд изменил решение

По ходатайству прокурора изменен приговор по делу о нападении на сотрудников полиции в Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

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8 октября 2023 года около 03:00 часов ночи группа пьяных граждан, действуя по предварительному сговору, напала на сотрудников полиции, находившихся в служебной автомашине, припаркованной у рестобара «Меруерт» в Темиртау.

Нарушители открыли двери машины, материли полицейских и требовали выйти из автомобиля для драки.

Конфликт попытались предотвратить сотрудники СОБР, но преступники стали наносить им телесные повреждения, используя стеклянную бутылку и нож. Попытки завладеть табельным оружием полицейских были пресечены.

«Между тем, несмотря на тяжесть совершенного преступления приговором суда первой инстанции только двое виновных были осуждены к лишению свободы, тогда как в отношении остальных 3 лиц суд избрал наказание в виде ограничения свободы. Однако по ходатайству прокуратуры Карагандинский области суд апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении 3 осужденных и назначил наказание в виде лишения свободы с избранием меры пресечения «содержание под стражей», – уточнили в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.