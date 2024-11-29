Напавшим из мести на следователя огласили приговор в Астане

Злоумышленники напали на него в подъезде дома
Трое граждан получили реальные сроки лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает Kazpravda.kz
По информации Генпрокуратуры, следователь правоохранительного органа, расследовав дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании.
Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей трое осужденных организовали нападение на следователя.
Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома.
В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью.
«По приговору суда организатор получил 5 лет лишения свободы, двое других участников – 4 и 3 года лишения свободы соответственно. Решение вступило в законную силу», – говорится в официальном сообщении.