Напавшим из мести на следователя огласили приговор в Астане

Злоумышленники напали на него в подъезде дома

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трое граждан получили реальные сроки лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, следователь правоохранительного органа, расследовав дело в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения, арестовал активы компании.

Из мести за выполнение им своих служебных обязанностей трое осужденных организовали нападение на следователя.

Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома.

В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью.