Напал на школьницу Общество 24 января 2024 г. 0:00 9 Дина Боранбаева В Талдыкоргане средь бела дня мужчина напал на ученицу четвертого класса, которая направлялась на занятия во Дворец школьников. фото из архива "КП" По распространяемой информации, неизвестный преследовал девочку, а затем схватил и насильно увел в сторону строящегося дома. В тот момент, когда подозреваемый начал снимать с себя одежду, их заметил прохожий. Его крики спугнули злоумышленника, и он сбежал. Девочка позвонила родителям: мать школьницы сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту был поднят весь личный состав управления полиции Талдыкоргана, который оцепил микрорайон и по горячим следам задержал 19-летнего подозреваемого. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело с назначением необходимых экспертиз, сообщили в ДП области Жетысу. Стоит отметить, что случившееся сильно взбудоражило родителей школьников: в чатах призывают быть бдительными и не отпускать детей без сопровождения. #дети #Талдыкорган #нападение #школьники