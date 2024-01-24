Напал на школьницу

По распространяемой информации, неизвестный преследовал девочку, а затем схватил и насильно увел в сторону строящегося дома. В тот момент, когда подозреваемый начал снимать с себя одежду, их заметил прохожий. Его крики спугнули зло­умышленника, и он сбежал.

Девочка позвонила родителям: мать школьницы сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По данному факту был поднят весь личный состав управления полиции Талдыкоргана, который оцепил мик­рорайон и по горячим следам задержал 19-летнего подозревае­мого. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело с назначением необходимых экспертиз, сообщили в ДП облас­ти Жетысу. Стоит отметить, что случившееся сильно взбудоражило родителей школьников: в чатах призывают быть бдительными и не отпус­кать детей без сопровождения.