Нарастить объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов Статьи 12 марта 2025 г. 6:00 3 Ануар Калмыков Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Официальный визит азербайджанского министра в Астану состоялся в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, что подчеркивает прочный и долгосрочный характер межгосударственного сотрудничества. Как отметил глава МИД РК на переговорах, благодаря политической воле глав государств за последние три года казахско-азербайджанские отношения выведены на качественно новый уровень. – Казахстан и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимопонимания и доверия, что позволяет последовательно развивать наше сотрудничество во всех направлениях. Мы нацелены на дальнейшее расширение взаимодействия, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах, – заявил Мурат Нуртлеу. Стороны с удовлетворением отметили динамику взаимной торговли: товарооборот за последние пять лет вырос в пять раз и в 2024 году составлял 533,4 млн долларов. В целях дальнейшего углубления экономического взаимодействия стороны подтвердили намерение довести этот показатель до 1 млрд долларов. Важной темой переговоров стало укрепление сотрудничества в сфере энергетики. Министры приветствовали успешное взаимодействие в области транзита казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана. Было подчеркнуто, что объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан по итогам 2024 года составил 1,4 млн тонн. В среднесрочной перспективе ожидается достижение уровня 2,2 млн тонн в год, отмечается в сообщении МИД РК. – Мы рассматриваем Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии. Нынешние переговоры подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению взаимоотношений в самых различных направлениях, включая транспорт, инвестиции, энергетику и образование, – отметил Джейхун Байрамов. Стороны договорились активизировать взаимодействие в сфере сельского хозяйства, промышленной кооперации, космоса и телекоммуникаций. Укреплению диалога способствует созданный в 2024 году Казахско-азербайджанский фонд прямых инвестиций. В ходе переговоров также уделялось внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству. За последние два года в обеих странах прошли национальные дни культуры, которые получили широкий отклик среди общественности. В марте 2025 года в Баку состоялись Дни казахстанского высшего образования с участием 23 университетов Казахстана. По итогам было подписано 40 меморандумов о межвузовском сотрудничестве. Министры также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС и Каспийского саммита. По итогам переговоров был подписан План межмидовского взаимодействия на 2025–2026 годы. #переговоры #МИД #Азербайджан