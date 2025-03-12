Нарастить объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов

Официальный визит азербайджанского министра в Астану состоялся в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, что подчеркивает прочный и долгосрочный характер межгосударственного сотрудничества.

Как отметил глава МИД РК на переговорах, благодаря политической воле глав государств за последние три года казахско-азербайджанские отношения выведены на качественно новый уровень.

– Казахстан и Азербайджан демонст­рируют высокий уровень взаимопонимания и доверия, что позволяет последовательно развивать наше сотрудничество во всех направлениях. Мы нацелены на дальнейшее расширение взаимодействия, особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах, – заявил Мурат Нуртлеу.

Стороны с удовлетворением отметили динамику взаимной торговли: товаро­оборот за последние пять лет вырос в пять раз и в 2024 году составлял 533,4 млн долларов. В целях дальнейшего углубления экономического взаимодействия стороны подтвердили намерение довес­ти этот показатель до 1 млрд долларов.

Важной темой переговоров стало укрепление сотрудничества в сфере энергетики. Министры приветствовали успешное взаимодействие в области транзита казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана. Было подчеркнуто, что объем транспортировки нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан по итогам 2024 года составил 1,4 млн тонн. В среднесрочной перспективе ожидается достижение уровня 2,2 млн тонн в год, отмечается в сообщении МИД РК.

– Мы рассматриваем Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии. Нынешние переговоры подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению взаимоотношений в самых различных направлениях, включая транспорт, инвестиции, энергетику и образование, – отметил Джейхун Байрамов.

Стороны договорились активизировать взаимодействие в сфере сельского хозяйства, промышленной кооперации, космоса и телекоммуникаций. Укреплению диалога способствует созданный в 2024 году Казахско-азербайджанский фонд прямых инвестиций.

В ходе переговоров также уделялось внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству. За последние два года в обеих странах прошли национальные дни культуры, которые получили широкий отклик среди общественности. В марте 2025 года в Баку состоялись Дни казахстанского высшего образования с участием 23 университетов Казахстана. По итогам было подписано 40 меморандумов о межвузовском сотрудничестве.

Министры также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС и Каспийского саммита.

По итогам переговоров был подписан План межмидовского взаимодействия на 2025–2026 годы.