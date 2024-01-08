Наркодилера с кокаином задержали в Астане

Спецоперации
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Аменова Дана
Корреспондент

В столице провели спецоперацию, в ходе которой задержан ранее судимый 23-летний астанчанин, подозреваемый в сбыте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал МВД, под видом курьера по доставке еды, парень сбывал наркотики путем закладок на территории города. Заказы от потребителей получал через интернет-ресурсы.

При личном обыске у дилера изъят кокаин, предназначенный для сбыта. В результате обыска в его машине и квартире полицейские изъяли электронные весы со следами наркотиков, полиэтиленовые пакеты для расфасовки, а также кокаин, мефедрон и марихуану. В ходе проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято более 100 разовых доз наркотических средств.

 «Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере». Ведется расследование по установлению соучастников, причастных к сбыту наркотиков», - детализировали в правоохранительных органах.

В департаменте полиции добавили, что наркодилер водворен в ИВС.


 

#спецоперация #полиция #кокаин #наркодилер

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