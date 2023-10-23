Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана

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В ходе проведения спецоперации сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО ликвидировали каналы поставки наркотиков в западные регионы Казахстана межрегиональной преступной группой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Преступная группа состояла из 8 человек – жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, они занимались сбытом маковой соломы через сеть продуктовых магазинов в Уральске и Актобе.

У каждого участника была своя роль - житель Шымкента был организатором, житель Алматы был доставщиком наркотических средств, а остальные участники преступной группы продавали наркотики через продуктовые магазины.

В ходе обыска в продуктовых магазинах были обнаружены и изъяты наркотические средства, коробки с растворителем, электронные весы для взвешивания в граммах, кроме того в каждом магазине имелся кассовый журнал «приход и расход» денег.

Всего в ходе следственно-оперативных действий изъято 994 мешка «маковой соломы с примесью», более 10 коробок с растворителем, около 5 млн тенге, 4 легковых дорогостоящих автомашины и грузовая автомашина «DAF» (приобретенная на средства, вырученные от преступной деятельности).

По результатам экспертизы общий вес изъятой маковой соломы составил 1 т 635 кг. 257 гр.

ДП ЗКО проводит досудебное расследование по ч.1 ст. 262 УК РК (создание и руководство организованной группой); по ч. 2 ст. 262 УК РК (участие в организованной группе); по ч.1 ст. 218 УК РК (легализация (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем); по ч. 3 ст. 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).