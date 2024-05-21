Народный губернатор всегда помнил о своих корнях

На международную научно-теоретическую конференцию «Роль личности Амана Тулеева в общественно-политическом процессе» собрались ученые, политики, общественность, приехала представительная делегация из Кузбасса, на земле которого Амангельды Молдагазыевич жил и упокоился.

Открывая конференцию, доктор юридических наук Бекет Тургараев подчеркнул, что Аман Тулеев своей родиной считал Южный Казахстан, и если бы отмечал свое 80-летие, наверняка бы сделал это в казахской степи.

Он родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР. После развода родителей его отец вернулся в Южный Казахстан, а Аман вместе с мамой переехал на постоянное место жительства в Россию.

В одном из своих последних интервью Аман Тулеев отмечал, что он казах из рода адай, что его внуки знают свою родословную. Руководитель Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков рассказал, что незадолго до кончины Амангельды Молдагазыевич мечтал встать на ноги, бросить костыли и с внуками совершить паломничество к святыне Бекет-ата. Не успел.

В историю Аман Тулеев вошел как народный губернатор. Так жители Кемеровской области оценили его вклад в развитие региона и заботу о людях. На должность губернатора он пришел в самое тяжелое время, смог удержать регион, остановить шахтерские бунты.

Он смело вступал в жесткую полемику с Егором Гайдаром, считавшим угольную отрасль нерентабельной и неэффективной. Открыто выступил против Президента Бориса Ельцина, назвав проводимые в стране реформы антинародными. С большого экрана участники конференции увидели и услышали те эмоции и боль за простых людей, с которыми он высказывал критику в лицо первому руководителю государства.

– В России – 87 административных субъектов, так вот, среди них только один руководитель назван народным губернатором, – подчеркивает Бекет Тургараев. – Это выдающийся политик, искренний человек, он всегда был с народом, который его любил и боготворил. Когда он в 1996–1997 годах занимал должность министра РФ по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, местные жители неоднократно просили его вернуться в Кемеровскую область, скандируя на митингах «Аман, вернись!» Жизненный путь Амана Молдагазыевича должен служить примером для подрастающего поколения.

Доктор исторических наук Владимир Волчик приехал в Шымкент из Кузбасса. Он на протяжении 30 лет бок о бок работал с Туле­евым начиная с октября 1993 года.

– Личность Тулеева и его феномен еще требуют глубокого изучения, – считает Владимир Волчик. – Политиков и государственных деятелей много, а Тулеев – один такой уникальный на всю Россию. Заслужить такую любовь у людей – надо очень потрудиться. На Кузбассе даже такой термин прописался – «тулеевский социа­лизм». Что он означает? Заботу о человеке. У него простой лозунг был: молодым людям, пенсионерам обеспечить достойную жизнь, а остальным предоставить работу, чтобы они могли зарабатывать сами. В Кузбассе, наверное, нет ни одного человека, который бы не получил какие-то блага, социальные пособия именно от Тулеева. В каком еще регионе ежегодно 160 студентов – это отличники учебы, активисты, спортсмены – выезжали на отдых в Эмираты на средства областной казны?

С трибуны конференции Владимир Волчик поблагодарил Казахстан за память об Амане Тулееве:

– Это дорогого стоит. Я испытываю чувство огромной гордости: вот Амана Молдагазыевича уже нет с нами, а мостик, который он перекинул между нашими странами, остается и будет служить основой для сотрудничества.

Генеральный консул России в Алматы Дмитрий Тураев назвал Амана Тулеева «одним из самых известных казахов, батыром, прос­лавившимся на современной политической сцене». Он напомнил, что, занимая пост губернатора Кемеровской области на протяжении более 20 лет, Тулееву удалось снискать доверие не только со стороны жителей региона, но и политических деятелей многих стран.

– Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что российский политический деятель Амангельды Тулеев был и остается любим и уважаем на родине своих предков в Казахстане, – отметил Дмитрий Тураев. – Чем можно объяснить эту любовь как со стороны российских избирателей, так и со стороны казахстанских граж­дан? Я думаю, что многие вещи можно было бы объяснить его чис­той, незапятнанной репутацией. Еще и тем, что его воспринимали как человека, который, понимая нужды региона, готов был их отстаивать на всех уровнях.

Отстаивая интересы Кузбасса, Аман Тулеев не забывал о своих корнях, часто посещал Казахстан. Первый космонавт Казахстана Токтар Аубакиров рассказал участникам конференции, как встречался с ним в Москве, о том, как Аман Тулеев приезжал на могилу отца, путешествовал по стране, получая истинное наслаждение от величия земли предков.

Аман Тулеев принял действенное участие в решении проблемы школы им. Бауыржана Момыш­улы, в строительстве станции метро «Алматинская» в Москве, мавзолея-комплекса Букейхана в Астраханской области, помогал в Узбекистане воздвигнуть комплекс Айтеке-би.

Участники конференции предложили увековечить память об Амане Тулееве в Казахстане – проз‑вучала инициатива установить памятник и назвать его именем улицы и площади.