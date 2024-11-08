Нас много, и все мы разные!

Организаторами республиканского культурно-просветительского проекта АНК «Мың бала» выступили управление общественного развития региона, местное КГУ «Қоғамдық келісім» и областной Совет матерей. В состязании приняли участие 23 участника из разных районов и городов области.

Напомним, целью большого казахстанского проекта «Мың бала» является укрепление казахской идентичности через привлечение детей и молодежи различных этнических групп к изучению государственного языка. Победителей и призеров конкурса определяли в трех номинациях: «Өнер алды – қызыл тіл», «Жарқыра, жас дарын!» и «Өнерлі өрге жүзер».

– Желание и старание любого ребенка выступить, показать талант, умение держаться на публике всегда надо поощрять, ценить, развивать, – считает художественный руководитель Жетысуского областного центра народного творчества Аскар Нурмухаметов. – Тем более что нынче конкурс собрал действительно незаурядных детей – их интересно смотреть и слушать.

Поэт и член Союза писателей Казахстана, ветеран журналистики Атсалим Идигов, тоже внимательно следивший за выступлениями конкурсантов из кресла жюри, волновался за каждого ребенка, выходившего на сцену:

– Это же наши казахстанские дети! – говорит он. – Жемчужины общества. Каждый участник или участница готовились к конкурсу, и, надо сказать, многие гениально проявили себя в творчестве. Радует еще, что именно дети подали положительный пример взрослым в изучении казахского языка. Они показали, как он красив, колоритен. Для меня почетно оценивать конкурсантов, это сложная и ответственная задача.

И все же победители названы. По итогам конкурса лучшей в номинации «Өнер алды – қызыл тіл» стала Дилназ Аркинова из Талдыкоргана, также призовые места заняли Тахмина Гафурбае­ва из Панфиловского района и Анастасия Степанова из Талдыкоргана. Поощрительный приз вручили Алиане Кан из Каратальского района.

В номинации «Жарқыра, жас дарын» победительницей признали Яну Шумилину из Текели. Среди призеров оказались Йетер Калуч из Талдыкоргана и Баутди Тасуев из Каратальского района, а также Дилна Рахманова из Панфиловского района.

Музыкальный конкурс «Өнерлі өрге жүзер» принес главный приз Яне Адамовой из Талдыкоргана. Ульяна Федорович из Талдыкоргана, Милана Сакипова из Сарканского района и Ильнара Свиридова из Панфиловского стали призерами.

Несколько участников конкурса отмечены благодарственными письмами и денежными подарками за вклад в развитие культурной среды региона.

К слову, в Доме дружбы, где проходил конкурс, ежегодно при поддержке Ассамблеи народа Казахстана организовывают десятки мероприятий и ведут планомерную работу по укреп­лению меж­этнического согласия и нацио­нального единства. Дейст­вуют курсы казахского языка, которые посещают сотни людей, проходят фестивали, конкурсы, концерты.

– С начала года АНК провела 190 мероприятий, охвативших более 117 тысяч участников, представляющих порядка 70 этнических групп – это русская, уйгурская, азербайджанская, корейская, татарская, чеченская и другие диаспоры, – рассказывает руководитель Дома дружбы Еркебулан Акболатов. – Все инициативы нацелены на сохранение культуры, языков и традиций этносов, а также на поддержку ряда социальных проектов.

Активная информационная работа с населением также играет важную роль в деятельности Ассамблеи. Представители АНК регулярно проводят встречи в учебных заведениях и культурных центрах, где рассказывают о важности профилактики межэтнических конфликтов и проявления патриотизма.

Особое внимание в этом году было уделено гуманитарным инициативам. В апреле Ассамблея организовала сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения. Совместными усилиями собрано более 40 тонн необходимых товаров, что стало примером солидарности и взаимопомощи. К слову, гуманитарные акции жители области Жетысу всегда поддерживают дружно.

– Впереди у нас тоже много работы, – подчеркивает Еркебулан Акболатов. – Мы планируем расширить взаимодействие с молодежью, особенно в рамках образовательных и культурных проектов. Особое внимание будет уделено программам, направленным на сохранение языков и культур этнических групп, проживающих в регионе. Конечно, важно предоставить возможность каждому, кто хочет изучать казахский язык, бесплатно посещать специальные курсы. Также в планах – организация новых гуманитарных акций, которые помогут поддержать социально уязвимые слои населения. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель региона чувствовал себя частью большого, единого, солидарного и ответственного общества.