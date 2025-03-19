«Наследие в стежках»: искусство узбекской вышивки представят на выставке в Астане

Фото: пресс-служба Нацмузея

19 марта при поддержке МКИ РК в Национальном музее Республики Казахстан состоится официальное открытие международной выставки «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам ишвейным традициям Узбекистана», сообщает Kazpravda.kz

Эта выставка – не только отражение вековых традиций декоративно-прикладного искусства, но и важное событие, направленное на укрепление культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном.

«Выставка «Наследие в стежках» в Астане является ярким примером того, как культурное достояние может служить мостом между нашими странами. Узбекистан и Казахстан имеют глубокие исторические связи, и такие инициативы позволяют ещё раз подчеркнуть важность сотрудничества, взаимного уважения и укрепления добрососедских отношений», – отметила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Уникальная экспозиция, получившая название «Наследие в стежках», приглашает посетителей отправиться в увлекательное путешествие по богатой истории швейных и вышивальных традиций Узбекистана. Посетителям выставки впервые будут представлены редкие экспонаты из фондов ведущих музеев Узбекистана, в том числе Государственного музея прикладного искусства Узбекистана, Государственного музея истории Темуридов, Самаркандского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств Узбекистана, Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И.В.Савицкого, Бухарского государственного музея-заповедника.

Эти произведения являются не только шедеврами ручной работы, но и носителями глубокого символизма, отражающими культурное наследие Центральной Азии. Искусно выполненные вышивки расскажут о многообразии узоров и техник, каждая из которых хранит историю и традиции узбекского народа, добавили в Минкультуры.