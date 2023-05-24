Настоящий контр-адмирал

Он родился в сухопутном городе Джамбуле в семье бывшего офицера-фронтовика и учительницы русского языка и литературы. О главе семьи, Алимхане Комратове, можно рассказывать много. В молодости поступил в Ташкентское кавалерийское училище. Затем вместе с группой курсантов-казахов был переведен в Тамбов. Первый боевой опыт получил еще в финской войне.

В годы Великой Отечественной принимал участие в ожесточенных сражениях, награжден двумя орденами Отечественной войны, орденами Красной Звезды. Закончил войну под Берлином. После этого была в его жизни третья, советско-японская война. По словам сына фронтовика, отец был представлен к званию Героя Советского Союза, но по каким-то причинам золотая геройская звезда так и не дошла до него.

После демобилизации он вернулся в Джамбул. Начинал с бригадира строительной бригады и дошел до председателя городского исполкома. Рабочий день для него начинался в шесть часов утра и заканчивался за полночь. Строгий к самому себе, отец требовал того же от сыновей – Руслана, Ратмира и Рагдая.

Все трое активно занимались спортом, хорошо учились в школе. Ратмир становился чемпионом в образовательных олимпиадах по физике. Был капитаном юношеской сборной города по баскетболу, футболу и ручному мячу. Окончил музыкальную школу по классу баяна.

Любовь к физике зародила в сердце юноши мечту – он хотел управлять ядерным реактором на военном корабле. И хотя парень прекрасно понимал, как далеки от Джамбула моря, не переставал мечтать, решив для себя добиться желаемого любой ценой.

Узнав о решении сына поступать в мореходку, родители оказались в растерянности. Где они, а где корабли?! И Ратмир пошел на хитрость: сказал, что едет на очередные соревнования, а отправился поступать в Севастополь.

Пришлось пройти жесткий отбор – на место претендовали девять человек. Но в итоге Ратмир Комратов вместе с погонами лейтенанта все-таки получил дип­лом по специальности «эксплуатация ядерных энергетических реакторов».

Здравствуй, Камчатка!

Путь к первому месту прохождения службы был неблизкий – его направили на Камчатку. Молодой лейтенант сразу попал на атомную подводную лодку на должность командира группы дистанцион­ного управления, затем был назначен командиром первого дивизио­на главной энергетической установки.

Профессия моряка-подводника, безусловно, среди других военных профессий стоит особняком. Страшно ли бывает людям в матросских тельняшках на долгих вахтах под многими толщами воды? Да, страшно. И чувство беззащитности перед стихией тоже нередко. Ведь что такое подлодка, ставшая твоим боевым постом и домом одновременно? Ее можно сравнить с песчинкой, затерянной в морской пучине.

Довелось за годы службы на подлодках моряку из Казахстана видеть всякое, и даже то, как горели, тонули на них моряки. Около десяти лет продолжалась служба во флотилии атомных подводных лодок нашего героя. Из них пять лет четыре месяца и 23 дня он провел непосредственно под водой. Такой особой выслуги, пожалуй, больше нет ни у кого в Казахстане.

После Камчатки Ратмир Комратов служил в военном представительстве Министерства обороны СССР на заводах обороной промышленности. Проводил приемку аппаратуры предстартовой подготовки ракетных систем, мин, тралов, глубоководных подводных аппаратов. Затем было обучение в военной академии в Санкт-Петербурге.

Пора домой!

В 1992 году состоялось возвращение в Казахстан. Ратмир Комратов работал в Минобороны страны, вкладывая весь свой опыт и знания в создание Вооруженных сил независимого Казахстана. Однако относительно спокойная штабная работа не смогла вселить безмятежность в мысли и душу морского офицера.

Он хорошо осознает, что без собственных Военно-морских сил о надежном военном щите Казахстана говорить не приходится. Поэтому выступает с идеей создания на Каспийском море собственного военного флота. Ратмира Комратова поддержала группа единомышленников из числа военных морских офицеров Казахстана.

И вот 2 апреля 1993 года выходит указ Президента Казахстана о создании Военно-морских сил страны. Ратмир Комратов хорошо помнит, как сентябрьским днем он – в должности капитана первого ранга, в возрасте 42 лет – и еще шесть молодых лейтенантов и капитан-лейтенантов прибыли в Актау. Перед их небольшой командой стояла задача глобального масш­таба – создать военный флот страны.

По словам Ратмира Комратова, начинать пришлось с решения бытовых проблем. Сначала поселились в гостинице. А потом началась бешеная организационная круговерть. Предстояло решить задачу по определению мест для дислокаций штаба, базы тылового обеспечения, вооружения, пирсов...

Одновременно знакомились с промышленностью мангистауского региона для строительства кораблей, составили сетевой график пополнения кадрового состава для службы, тылового и технического обеспечения будущих полигонов, учебных центров. Конечно, занимались и поиском жилья для офицерского состава.

Для решения многих вопросов требовалось взаимодействие с местными влас­тями, и его удалось достичь. Благодаря этому без проволочек морякам выделили необходимые участки земли для строи­тельства баз Военно-морского флота и тылового обеспечения. Был отстроен штаб Военно-морских сил. Для размещения личного состава отремонтировали брошенные казармы Советской армии.

Моряков-офицеров собирали со всего бывшего СССР. Через военкоматы в городах и районах отправляли письма, адресованные землякам-казахстанцам на Черноморском, Тихоокеанском и других флотах. Большая работа была проведена в этом направлении центральным аппаратом Минобороны.

Эти обращения не остались без ответа: благодаря им на родину вернулось немало военных моряков. В Уральске на базе учебного центра двух кораблестрои­тельных заводов готовили для службы матросов-срочников и контрактников.

Но что за служба у моряка без корабля и выхода в море? Проблема заключалась в том, что Военно-морского флота как такового не существовало. Поэтому приходилось, что называется, действовать по обстановке. Пригодился флот расформированного дивизиона малых катеров для приема космонавтов, что базировался в Аральском море. В дело пошли даже два старых рыболовных судна, некогда принадлежавшие закрытому в 90-е годы предприятию «Мангистау Рыбхолодфлот».

По одному кораблю получили в качестве помощи из Турции и Германии. Даже из Сеула привезли четыре корабля. В общем, появился свой флот, сформированные на суднах экипажи стали выходить в море. С Актауским морфлотом договорились о стоянке кораблей.

Вспоминая те годы, Ратмир Комратов говорит, что они были до предела наполнены тяжелой работой в условиях разрухи и отсутствия нормального финансирования из центра. Спать приходилось по 5–6 часов в сутки. И вот в 1998 году, через пять лет после указа Главы государства, ценой проведенной группой морских офицеров огромной работы был создан Военно-морской флот Казахстана.

Однако спустя некоторое время Правительство решило передать Военно-морские силы Пограничной службе КНБ. Флот, в создание которого было вложено столько сил, энергии, перестал быть самостоятельным родом войск Вооруженных сил.

И сегодня в строю

В 2002 году Ратмира Комратова назначили командующим Западным военным округом со штабом в Атырау. Пришлось решать во многом схожий круг вопросов и проблем, что были при создании флота в Актау. На территории Мангистауской области состоялись масштабные учения всех четырех военных округов с участием авиации, артиллерии, воздушно-десантных войск. При этом была отмечена высокая боевая подготовка вновь созданного Западного военного округа.

В 2008 году высшим руководством страны было вновь принято решение о создании Военно-морских сил. Командующим ВМС Казахстана назначили контр-адмирала флота Ратмира Комратова. Поскольку прежняя созданная с нуля инфраструктура была ранее передана пограничникам, ему пришлось все начинать снова.

Как и на всех прежних должностях, с задачей главный военный моряк страны справился на отлично. Вскоре он получил новое назначение на должность замес­тителя министра обороны. Отработав один год, вышел в отставку.

Но трудится Ратмир Комратов и по сей день. Он решает вопросы ремонта, производства, поставок вооружения и военной техники для армии. Заводам оборонки страны нужны одаренные молодые люди. Поисками таковых, созданием для них привлекательных условий, хороших перс­пектив и занимается наш герой.

Ведь, как считает Ратмир Комратов, важно, чтобы они не уезжали за границу, а реализовывались здесь, на казах­станской земле.