НАТО игнорирует предложения ОДКБ о сотрудничестве – Бордюжа

Политика
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Североатлантический альянс игнорирует предложения Организации Договора о коллективной безопасности о сотрудничестве. Об этом информагентству ТАСС рассказал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, передает Kazpravda.kz.

Бордюжа подчеркнул, что ОДКБ неоднократно предлагала НАТО установить контакт и вместе заниматься проблемами, беспокоящими страны, которые входят в обе организации.

"Я считаю, что мы должны выйти на сотрудничество с НАТО и решать глобальные проблемы безопасности вместе. Это – лучшее, что можно придумать. Мы сталкиваемся с одинаковыми вызовами и угрозами. Но, к сожалению, у НАТО другая позиция. Они не отказывают, они просто молчат и делают свое дело, направляя своих инструкторов в Украину, оказывая моральную поддержку, да и не только моральную", – заметил генсек, уточнив, что сейчас важно не вмешиваться в конфликт в Украине.

По его мнению, никаким инструкторам, экспертам и советникам не надо давать Киеву советов, поскольку Украина не является членом ни НАТО, ни ОДКБ.

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