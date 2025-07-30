В Нацбанке объяснили свои действия, распространив информационное сообщение, передает Kazpravda.kz
"Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления, Национальный Банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций", - говорится в сообщении банка.
Отмечается, что базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США.
"В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты", - резюмировали в банке.