"Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.

В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления, Национальный Банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций", - говорится в сообщении банка.