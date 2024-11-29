Нацбанк повысил базовую ставку до 15,25%

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации главного монетарного регулятора, годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» и ослабления тенге. Также растет устойчивая часть инфляции. Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса.

Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными.

Общее замедление глобальной инфляции, ослабление напряженности на рынке труда и более медленная деловая активность приводят к постепенному смягчению внешних монетарных условий в развитых экономиках. Вместе с тем, внешнее инфляционное давление усиливается в результате роста мировых цен на продовольствие, который наблюдается последние месяцы, и более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России.

Отмечается значительно возросшая волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий.

В базовом сценарии цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону понижения до 70 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен, снижения спроса со стороны Китая, замедления мировой экономики и роста добычи в Северной и Южной Америке.

Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году.  

Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году. Более высокие оценки по инфляции на предстоящие годы связаны с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКУ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления. Риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями.

Кроме того, сохраняется неопределенность касательно инструментов стабилизации государственных финансов.  Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, ее темпы и сроки также являются значимым риском прогноз.  

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены до 4,5-5,5% и 4,6-5,6%, соответственно. Более низкие прогнозы связаны со снижением сценарных цен на нефть и умеренным внешним спросом.

«По оценкам Нацбанка в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности внутреннего предложения. Это будет оказывать устойчивое проинфляционное давление. Совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие годы.

В сочетании с возросшей волатильностью на финансовых рынках это потребовало повышения базовой ставки. На фоне волатильности на финансовых и энергетических рынках комитет на ближайших решениях будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%», – говорится в официальном сообщении.

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Национального Банка 9 декабря 2024 года.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 17 января 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

#Нацбанк #базовая ставка #повышение

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