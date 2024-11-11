Нацбанк продлил сроки старых купюр номиналом 5 тысяч тенге

С 25 сентября 2025 года все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет

На фото банкнота 2011 года, Нацбанк

В Нацбанке сообщили о продлении по 24 сентября 2025 года периода, когда параллельно будут использоваться банкноты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года и образца 2023 года, сообщает Kazpravda.kz

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать старые банкноты на новые, 2023 года, в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.

В Нацбанке отметили, что банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана.

«Общий порядок замены и установления периода параллельного обращения, находящихся в обращении денежных знаков при изменении дизайна национальной валюты, осуществляется в соответствии с постановлением НБК от 19 декабря 2015 года № 228 «Об утверждении Правил замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы)», – говорится в официальном сообщении.

Банкнота 2023 года

Там же напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением.