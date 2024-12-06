Нацбанк открывает новую серию коллекционных монет «Недра Казахстана»

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Эта серия призвана раскрыть тему богатства земли республики

Фото: пресс-служба НБ РК

Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение коллекционных монет Cu (медь) из серии «Недра Казахстана», передает Kazpravda.kz

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК  с 10 декабря 2024 года.

Cu (медь) открывает новую серию монет «Недра Казахстана». Эта серия призвана раскрыть тему богатства земли Казахстана. В рамках серии планируется изготовление монет из серебра по новой технологии, со вставками из химических элементов таблицы Менделеева. В дизайне монеты Cu (медь) представлены стилизованный фрагмент таблицы Менделеева и химический элемент Cu.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 32,9 грамма (масса серебра – 31,1 грамма, элемент из меди массой 1,8 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом 1 000 (одна тысяча) штук.

Отмечается, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#Нацбанк #новые #монеты #выпуск #коллекция

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