Коллекционные монеты к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева выпустит Нацбанк

Изображение: Нацбанк

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты RAQYMJAN QOSHQARBAEV. 100 JYL и KEMEL AQYSHEV. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает Kazpravda.kz

В Нацбанке напонили, что в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева – Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны.

Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом пять тысяч штук.

Кроме того, в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Кемаля Акишева – известного археолога и ученого. Именно под его руководством был найден «Золотой человек» при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ города Алматы.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом пять тысяч штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 28 августа 2024 года.