Три новые коллекционные монеты выпустил в обращение Нацбанк

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Монеты принадлежат разным сериям

Изображение: Нацбанк

В главном банке страны сообщили о выпуске в обращение коллекционных монет AQ TUŃǴIYQ из серии «Флора и фауна Казахстана», ERÝLIK из серии «Обряды, национальные игры Казахстана» и ÙNDILIK TANYM из серии «Идеи мироздания», передает Kazpravda.kz

AQ TUŃǴIYQ (Кувшинка белая) — редкий для Казахстана цветок, занесённый в Красную книгу. Как отмечается, впервые применена новая технология, при которой монета заполняется прозрачной эмалью, создающей эффект водной поверхности с песчаным дном и камнями. Монеты выполнены из серебра и из мельхиора. 

Изображение монеты из мельхиора

Монеты ERÝLIK изготовлены из серебра, сплава мельхиора, сплава нейзильбера.

Ерулік –  это казахская традиция, символизирующая сплоченность и взаимовыручку, а также гостеприимство.

Изображение монеты из серебра

ÙNDILIK TANYM –  вторая монета серии «Идеи мироздания», посвященной мифологическим теориям древних цивилизаций о создании мира. Образ мира на черепахе, которая стоит на слонах, символизирует устройство Вселенной в древнеиндийской космологии и часто используется для описания в эпических и мифологических текстах. Черепаха, воплощение бога Вишну, олицетворяет основу мироздания и устойчивость.

Монеты изготовлены по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты –  162,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2 000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.

Отмечается, что все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#Нацбанк #монеты #коллекция

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