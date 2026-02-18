Нацелены на укрепление взаимодействия Международное сотрудничество 18 февраля 2026 г. 4:20 9 Ануар Калмыков В рамках официального визита в Душанбе министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. фото с сайта МИД РК В ходе беседы Эмомали Рахмон с удовлетворением отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между двумя странами. В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Он также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, и подробно ознакомил с текущим состоянием и перспективами дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества. В Душанбе глава МИД РК также провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога на основе принципов дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства. Было отмечено значение регулярных контактов на высоком и высшем уровнях для углубления двусторонних отношений и координации усилий по региональным вопросам. Ермек Кошербаев подчеркнул высокий уровень личных отношений между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Эмомали Рахмоном, а также важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. – Для Казахстана развитие взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном – важный приоритет. Благодаря политической воле глав двух государств наше стратегическое партнерство было выведено на качественно новый уровень – подписан исторический Договор о союзнических отношениях, – констатировал глава МИД Казахстана. Сироджиддин Мухриддин со своей стороны подтвердил, что союзнический характер двусторонних отношений соответствует традиционному духу добрососедства и взаимоуважения между Казахстаном и Таджикистаном. Особое внимание в ходе встречи было уделено расширению экономических связей. Обсуждены дальнейшие меры по наращиванию взаимной торговли, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Благодаря совместным усилиям в прошлом году объем товарооборота превысил 1,2 млрд долларов. Поставлена цель нарастить его до 2 млрд долларов. Собеседники отдельно остановились на перспективах сотрудничества в сельском хозяйстве, включая развитие агропромышленной кооперации и увеличение поставок сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере. Подчеркнута важность рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов и развития энергетического партнерства. Стороны также обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие инфраструктуры и повышение эффективности региональных маршрутов и международных коридоров. Главы внешнеполитических ведомств согласились, что Казахстан и Таджикистан, не имеющие выхода к морю, способны реализовать солидный транзитный потенциал, предоставив взаимный доступ к крупным рынкам Европы, Кавказа и Южной Азии. Кроме того, министры сверили часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркнули конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур и взаимную поддержку международных инициатив. Обменялись мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития Центральной Азии, подтвердив готовность к тесной координации усилий на международных площадках. По итогам переговоров, как сообщает МИД РК, была подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026–2028 годы. #Таджикистан #Душанбе #Ермек Кошербаев