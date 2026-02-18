Нацелены на укрепление взаимодействия

9
Ануар Калмыков

В рамках официального визита в Душанбе министр иностранных дел Казахстана­ Ермек Кошербаев был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

фото с сайта МИД РК

В ходе беседы Эмомали Рахмон­ с удовлетворением отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия между двумя странами.

В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Касым-Жомарта­ Токаева. Он также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, и подробно озна­комил с текущим состоянием и перспективами дальнейшего расширения казахско-таджикского сотрудничества.

В Душанбе глава МИД РК также провел обстоятельные переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического диалога на основе принципов дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства. Было отмечено значение регулярных контактов на высоком и высшем уровнях для углубления двусторонних отношений и координации усилий по региональным вопросам.

Ермек Кошербаев подчеркнул высокий уровень личных отношений между президентами Касым-Жомартом Токаевым и Эмомали Рахмоном, а также важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

– Для Казахстана развитие взаи­мовыгодного сотрудничества с Таджикистаном – важный прио­ритет. Благодаря политической воле глав двух государств наше стратегическое партнерство было выведено на качественно новый уровень – подписан исторический Договор о союзнических отношениях, – констатировал глава МИД Казахстана.

Сироджиддин Мухриддин со своей стороны подтвердил, что союзнический характер двусторонних отношений соответствует традиционному духу добрососедства и взаимоуважения между Казахстаном и Таджикистаном.

Особое внимание в ходе встречи было уделено расширению экономических связей. Обсуждены дальнейшие меры по наращиванию взаимной торговли, соз­данию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Благодаря совместным усилиям в прошлом году объем товарооборота превысил 1,2 млрд долларов. Поставлена цель нарастить его до 2 млрд долларов.

Собеседники отдельно остановились на перспективах сотрудничества в сельском хозяйстве, включая развитие агропромышленной кооперации и увеличение поставок сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены вопросы взаимодействия в водно-энергетической сфере. Подчерк­нута важность рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов и развития энергетического партнерства.

Стороны также обсудили перс­пективы углубления сотрудничества в сфере транспорта и логистики, включая развитие инфраструктуры и повышение эффективности региональных маршрутов и международных коридоров. Главы внешнеполитических ведомств согласились, что Казахстан и Таджикистан, не имеющие выхода к морю, способны реализовать солидный транзитный потенциал, предоставив взаимный доступ к крупным рынкам Европы, Кавказа и Южной Азии.

Кроме того, министры сверили часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркнули конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур и взаимную поддерж­ку международных инициатив. Обменялись мнениями по воп­росам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития Центральной Азии, подтвердив готовность к тесной координации усилий на международных площадках.

По итогам переговоров, как сообщает МИД РК, была подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026–2028 годы.

