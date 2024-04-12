Нацгвардия направляется на помощь в пострадавшие районы

Более 1200 бойцов направляются на оказание помощи в наводненные регионы на западе и севере Казахстана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Как известно, сегодня состоялось рабочее совещание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главным вопросом повестки дня была ситуация в западных регионах, где ожидается вторая волна паводков.

По поручению премьер-министр страны Олжаса Бектенова на помощь жителям Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей мобилизованы и направлены силы и средства Национальной гвардии. Глава правительства дал поручения акиматам областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.

Дополнительную переброску личного состава и техники обеспечивают следующие воинские части: 6506 (г. Шымкент) в количестве 300 военнослужащих и 15 единиц автомобилей направились через Кызылорду, где к ним позже присоединились 200 военнослужащих воинской части 5547 и далее они совместно проследуют более 1500 километров железнодорожным транспортом до города Уральск. Сводный отряд по ликвидации последствий Шымкентской оперативной бригады возглавил заместитель командира соединения по тылу подполковник Сагдат Капашев.

«В непростое для страны время мы все должны мобилизовать силы и средства. На нас возложена очень большая ответственность. Хочу заверить, что мы приложим все усилия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим от подтопления гражданам», – пообещал подполковник Сагдат Капашев.

Кроме того, личный состав воинской части 5451 (г. Караганда) в количестве 500 военнослужащих и 18 единиц автомобилей убывают для участия в противопаводковых мероприятиях железнодорожным транспортом в г. Атырау. Дальность пути следования составит более 2100 километров.

Тем временем, 200 военнослужащих столичной оперативной бригады Национальной гвардии совершают марш в составе колонны на 7 единицах техники из Астаны до Петропавловска. Личный состав воинской части 5573 будет нести боевую службу по охране общественного порядка в Северо-Казахстанской области, чтобы не допустить мародёрства на улицах затопленных населенных пунктов.

Стоить отметить, что в целом, более 2700 гвардейцев на 120 единиц авиа и автотехники активно помогают во всех затопленных регионах страны – обеспечивают надежную охрану личного имущества, патрулируя в затопленных поселках и городах, участвуют в берегоукрепительных работах, осуществляют отвод воды и очистку каналов в охваченных половодьем населенных пунктах, эвакуируют людей, животных на безопасные места.

На сегодня военнослужащими войск правопорядка очищено арыков общей протяженностью больше 10 километров, заготовлено и уложено более 233 тысяч мешкотар с инертными материалами – песком или глиной.