Нацгвардия продолжает доставлять гуманитарные грузы в районы паводка

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На автодорогах международного и республиканского значения переливы талых вод на проезжей части зафиксировали на четырёх участках общей протяжённостью 4300 метров в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Всего ограничено движение на участках 8 автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях общей протяжённостью 463 км.

В связи с вышеуказанным, жителям затопленных районов требуется гуманитарная помощь: питьевая вода, хлеб, гигиенические средства. Здесь на помощь населению пришли военнослужащие Национальной гвардии РК – пилоты на самолетах и вертолетах доставляют груз, а прибывающий груз, в том числе наземным транспортом, помогают разгружать солдаты войск правопорядка. На данный момент летчиками доставлено около 140 тонн гуманитарного груза, собранного жителями других регионов, корпорациями, а также из соседних государств. В свою очередь, разгружено гвардейцами уже свыше 600 тонн. Основная масса гуманитарной помощи направлена в Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области.

На сегодняшний день гвардейцами совместно с сотрудниками полиции и спасателями продолжается ликвидация последствий паводков, а также проводятся противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы, откачка талых вод, укладка мешкотар с инертными материалами, берегоукрепительные работы водоемов, очистка каналов и арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места.

Так, в Атырауской области привлечены около 600 воинов войск правопорядка из воинских частей 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда). Кроме того, 300 военнослужащих воинской части 6506 (г. Шымкент) и 200 человек личного состава из воинской части 5547 (г. Кызылорда) помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в Западно-Казахстанской области. В то же время, 80 военнослужащих воинской части 5517 (г. Уральск) несут патрульно-постовую службу. Еще около 300 солдат также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях.

Отрадно сказать, что личный состав воинской части 6655 (г. Актобе) в количестве более 400 военнослужащих несет патрульно-постовую службу. Гвардейцы днем и ночью находятся на подтопленных территориях, чтобы в домах у жителей, вынужденных остаться на время без собственности, не пропало имущество. В целях безопасности солдаты не пропускают граждан к затопленным домам. Военнослужащие прилагают все усилия, чтобы избежать мародерских действий.

В ликвидации последствий наводнения в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях активно участвуют военнослужащие воинских частей 6697 (г. Костанай) и 6637 (г. Петропавловск), курсанты Петропавловской Академии Национальной гвардии РК. К ним на помощь направлены стражи порядка из столичной оперативной бригады. Всего группировка сил от Национальной гвардии в северных регионах составляет более 400 человек.

В целом, в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий задействовано свыше 3000 воинов войск правопорядка, которые совместно с полицейскими, спасателями и волонтерами активно участвуют в противопаводковых мероприятиях. Гвардейцами используется более 120 единиц автомобильной техники, эвакуировано 1769 человека, заготовлено и уложено уже 1 миллион 101 тысяча мешкотар.