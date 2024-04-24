Нацгвардия продолжает доставлять гуманитарные грузы в районы паводка

Статьи
105
Айман Аманжолова
[email protected]

Гвардейцы разгрузили свыше 600 тонн гуманитарного груза и доставили на авиатехнике 140 тонн в затопляемые регионы страны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На автодорогах международного и республиканского значения переливы талых вод на проезжей части зафиксировали на четырёх участках общей протяжённостью 4300 метров в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Всего ограничено движение на участках 8 автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях общей протяжённостью 463 км. 

В связи с вышеуказанным, жителям затопленных районов требуется гуманитарная помощь: питьевая вода, хлеб, гигиенические средства. Здесь на помощь населению пришли военнослужащие Национальной гвардии РК – пилоты на самолетах и вертолетах доставляют груз, а прибывающий груз, в том числе наземным транспортом, помогают разгружать солдаты войск правопорядка. На данный момент летчиками доставлено около 140 тонн гуманитарного груза, собранного жителями других регионов, корпорациями, а также из соседних государств. В свою очередь, разгружено гвардейцами уже свыше 600 тонн. Основная масса гуманитарной помощи направлена в Актюбинскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области.

На сегодняшний день гвардейцами совместно с сотрудниками полиции и спасателями продолжается ликвидация последствий паводков, а также проводятся противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы, откачка талых вод, укладка мешкотар с инертными материалами, берегоукрепительные работы водоемов, очистка каналов и арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места.

Так, в Атырауской области привлечены около 600 воинов войск правопорядка из воинских частей 5546 (г. Атырау) и 5451 (г. Караганда). Кроме того, 300 военнослужащих воинской части 6506 (г. Шымкент) и 200 человек личного состава из воинской части 5547 (г. Кызылорда) помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в Западно-Казахстанской области. В то же время, 80 военнослужащих воинской части 5517 (г. Уральск) несут патрульно-постовую службу. Еще около 300 солдат также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях.

Отрадно сказать, что личный состав воинской части 6655 (г. Актобе) в количестве более 400 военнослужащих несет патрульно-постовую службу. Гвардейцы днем и ночью находятся на подтопленных территориях, чтобы в домах у жителей, вынужденных остаться на время без собственности, не пропало имущество. В целях безопасности солдаты не пропускают граждан к затопленным домам. Военнослужащие прилагают все усилия, чтобы избежать мародерских действий.

В ликвидации последствий наводнения в городах и поселках Костанайской и Северо-Казахстанской областях активно участвуют военнослужащие воинских частей 6697 (г. Костанай) и 6637 (г. Петропавловск), курсанты Петропавловской Академии Национальной гвардии РК. К ним на помощь направлены стражи порядка из столичной оперативной бригады. Всего группировка сил от Национальной гвардии в северных регионах составляет более 400 человек.

В целом, в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий задействовано свыше 3000 воинов войск правопорядка, которые совместно с полицейскими, спасателями и волонтерами активно участвуют в противопаводковых мероприятиях. Гвардейцами используется более 120 единиц автомобильной техники, эвакуировано 1769 человека, заготовлено и уложено уже 1 миллион 101 тысяча мешкотар.

#казахстан #спасение #Нацгвардия #наводнение #потоп

Популярное

Все
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Учиться никогда не поздно: новые знания в Серебряном университете получают актюбинские пенсионеры
На месте неудобий заложили сад
Энергоориентированный проект покажет, как старый жилфонд сделать комфортным
Иногда обивать пороги приходится за чужую ошибку, обернувшуюся коммунальной Санта-Барбарой
Класс «эконом» выдавали за «премиум»
Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Пострадавшие благодарят за помощь
Колоссальное превышение загрязняющих веществ выявлено в стоках горных рек Рудного Алтая
Бумаг меньше, качества больше: как повысить статус врачей и решить вопросы с кадрами
Сокровища Якутии представили на выставке в Астане
Одной рукой рулишь, другой – слезы вытираешь
В правительстве обсудили проект по финансовой грамотности
Ясновидящая-свидетель по делу Бишимбаева заявила об угрозах в свой адрес
Ксения Собчак - о «тихой революции» в казахстанском обществе
В Минсельхозе опровергли информацию о продаже на рынках мертвечины
В Астане дольщики многострадального ЖК спустя 13 лет получат ключи
Китай любит тишину
Интеллектуальные права – приводной ремень креативной экономики
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Когда в Астане отключат отопление
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
В бане мыли миллионы
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Министр обороны обратился к военнослужащим-участникам прот…
Начались работы по модернизации международного пункта пропу…
Скальпель сменили на гамма-нож
Ипотека без ажиотажа, прозрачная и понятная очередь на жилье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]