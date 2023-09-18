Найти и обезвредить

Развитие и расширение миротворческой деятельности Вооруженных сил Республики Казахстан, повышение ее уровня и качества – одно из приоритетных направлений, в рамках которого казахстанские специалисты провели международный курс. Его слушателями стали 11 военнослужащих, в числе которых один участник из Саудовской Аравии и двое из КНР.

На базе Центра разминирования Конаевского гарнизона в течение пяти дней курсанты изучали структуру, цели, задачи и принципы подразделения разминирования ООН, философию, всестороннее обеспечение и взаимодействие, а также правовые рамки миротворческих операций. Стоит отметить, что аккредитацию и сертификат на проведение подобных занятий Казахстан получил 1 августа 2022 года.

– Центром разминирования ВС РК впервые после получения аккредитации проводится курс по обезвреживанию взрыво­опасных предметов для миссии ООН, – рассказывает начальник курса EOD UN войсковой части 19033 подполковник Бахыт Абдуллаев. – Данные слушатели у нас стали первыми ласточками. Это восемь казахстанских военнослужащих и гости из других стран, которые прибыли по приглашению нашей стороны. Курс является базовым, и сейчас центром разминирования предпринимаются шаги по дальнейшему его усовершенствованию во всех аспектах.

Главная цель обучения – подготовка высококвалифицированных специалистов по обезвреживанию боеприпасов в ходе миротворческих операций. По результатам обучения слушатели успешно сдали экзамены, получив сертификаты международного уровня. Однако этот курс является первым шагом, подчеркивают в центре. В дальнейшем программу обучения планируется расширить и вес­ти постоянную подготовку подобных специалистов по различным направлениям.