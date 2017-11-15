Назарбаеву доложили о ходе строительства онкологического центра нового поколения
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абаем Байгенжиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи Абай Байгенжин доложил Главе государства об основных результатах деятельности медицинского учреждения.
"С 2003 года более чем в три раза сократилась кардиологическая смертность. Вместе с тем ситуация с онкологическими заболеваниями в стране остается непростой", – сказал руководитель АО "Национальный научный медицинский центр".
Также Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе строительства онкологического центра нового поколения "Томотерапия", ввод в эксплуатацию которого планируется осуществить в июне 2018 года.
По итогам встречи Елбасы дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию онкологической службы в стране.