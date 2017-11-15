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Назарбаеву доложили о ходе строительства онкологического центра нового поколения
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абаем Байгенжиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи Абай Байгенжин доложил Главе государства об основных результатах деятельности медицинского учреждения.

"С 2003 года более чем в три раза сократилась кардиологическая смертность. Вместе с тем ситуация с онкологическими заболеваниями в стране остается непростой", – сказал руководитель АО "Национальный научный медицинский центр".

Также Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ходе строительства онкологического центра нового поколения "Томотерапия", ввод в эксплуатацию которого планируется осуществить в июне 2018 года.

По итогам встречи Елбасы дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию онкологической службы в стране.

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