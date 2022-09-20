Фото: КРЕМ
Политика , Кадровые назначения
Назначен глава департамента КРЕМ по Алматинской области

Барлык Тореханов назначен руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

9 сентября 2022 года приказом руководителя аппарата Министерства национальной экономики Казахстана руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области назначен Барлык Тореханов.

Барлык Тореханов родился в 1979 году в Алматинской области.

В 2012 году окончил Национальную школу государственной политики при Академии государственного управления РК. В 2013 году – университет Дьюка (штат Северная Каролина, США) по специальности "Общественная политика и менеджмент". Является членом Ассоциации юристов.

Трудовую деятельность начал в 2000 году заместителем директора ТОО "Акнур". В разные годы работал в частных компаниях и РГКП "Центр по недвижимости" в городе Астане.

С 2007 по 2012 год работал руководителем управления юстиции Турксибского района. Затем с 2012 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя Департамента юстиции Алматинской области.

Кроме того, на протяжении трех лет работал директором департамента управления проектами АО "Samruk-Kazyna Trust".

С 2021 по 2022 год был заместителем акима Талгарского района Алматинской области.

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области.

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