Назначен глава правления Национального центра повышения квалификации "Өрлеу"

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев представил коллективу нового председателя правления АО НЦПК «Өрлеу». Им избран Еламан Айбульдинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: pricom.kz

Трудовую деятельность Еламан Айбульдинов начал в 2010 году в качестве старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института биоорганической химии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

В разные годы работал экспертом Национального научно-технологического холдинга «Парасат», проректором по науке, инновационным технологиям и внешним связям Казахского университета технологии и бизнеса, директором Научно-исследовательского института новых химических технологий Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, проректором по науке и международным связям Атырауского университета им. Х.Досмухамедова.

С 2015 года является членом-корреспондентом Казахстанской национальной академии естественных наук. С 2021 года - председатель Совета молодых ученых при Министерстве науки и высшего образования РК.

Член Национального совета по науке и технологиям при президенте РК