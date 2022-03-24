По согласованию с депутатами маслихата города Костанай, распоряжением акима области Архимеда Мухамбетова Жундубаев Марат Кунисбаевич назначен акимом г. Костанай, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба акима Костанайской области, Марат Жундубаев более 20 лет занимал различные должности в структурах местных исполнительных органов региона, в том числе был заместителем акима области, также занимал должность государственного инспектора Администрации Президента.

Жундубаев М.К. уроженец с. Новоселовка Костанайского района, имеет три высших образования.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Ахметов Кайрат Жумашович освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению по собственному желанию. Архимед Мухамбетов поблагодарил Кайрата Ахметова за проделанную работу.

Фото: kstnews.kz