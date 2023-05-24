Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

С июня 2022 года до нынешнего назначения он руководил управлением строительства Алматы.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима назначен Бейбут Шаханов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Трудовую деятельность Бейбут Шаханов начал в 2002 году с должности ведущего специалиста Департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015 по 2022 годы работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июня 2022 года до нынешнего назначения работал руководителем управления строительства Алматы.