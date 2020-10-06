Назначен председатель Комитета международной информации МИД РК

Аскар Сауытбекулы Абдрахманов назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Аскар Абдрахманов родился в 1979 г. В 2002 г. окончил Казахский национальной университет им. аль-Фараби по специальности "Всемирная история".
Трудовую деятельность начал на научной и преподавательской работе в Институте востоковедения КН МОН РК и Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента, проходил стажировки и курсы повышения квалификации в Польше, США и Франции. Позднее работал в Администрации Президента в Секретариате Государственного секретаря. С 2009 года – в системе МИД РК, работал руководителем управления и заместителем председателя Комитета международной информации, советником посольства Казахстана в Польше.
До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с января 2018 г. был заместителем постоянного представителя РК при ЮНЕСКО в г. Париж.
Имеет дипломатический ранг Советника второго класса. Владеет английским, польским и французским языками.