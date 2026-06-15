Президент поздравил главу КНР с днем рождения

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем послании Президент отметил значительный личный вклад Председателя КНР в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, основанного на незыблемых узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Глава государства выразил уверенность, что в период нынешнего «золотого тридцатилетия» казахстанско-китайских отношений двустороннее сотрудничество будет и далее укрепляться, сохраняя высокую динамику и охватывая новые направления взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.