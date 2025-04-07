Назначены новые послы Казахстана в Польше и Индии

Кадровые назначения
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Пресс-служба Президента РК сообщила о смене послов Казахстана в Польше и Индии, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом Главы государства Кирабаев Алим Серикович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Польша.

Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству;

Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.

#назначение #указ #Индия #посол #Польша

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