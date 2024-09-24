Названы победители кинопремии «Тұлпар» и фильм - претендент на «Оскар»

Кадр из фильма «Бауырына салу»

Определились победители национальной кинопремии «Тулпар». Лучшим признан фильм «Бауырына салу» режиссера Асхата Кучинчирекова. Эта работа будет выдвинута от Казахстана на премию «Оскар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино

Работы отечественных кинематографистов оценивались по девяти номинациям.

В номинации «Лучшая режиссура» победил Адильхан Ержанов, фильм «Дала қасқыры». Также этот проект отмечен наградой за лучшую операторскую работу. Исполнитель главной роли в «Дала қасқыры» Берик Айтжанов стал лауреатом в категории «Лучшая мужская роль».

Фильм «Жел тоқтаған жер» режиссера Ардака Амиркулова завоевал победы в номинациях «Лучший композитор», «Лучший художник» и «Лучший сценарий». Все три фильма были сняты при поддержке Министерства культуры и информации и Центра кино.

Кинопремия «Тулпар» была основана в 2016 году Национальной киноакадемией Казахстана. Организаторы провели три ежегодные церемонии награждения лауреатов. Затем наступила долгая пауза, вызванная пандемией. В 2024 году казахстанские кинематографисты в четвертый раз приняли участие в конкурсе.