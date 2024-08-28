Установлены цены на услуги по отслеживанию международных автоперевозок

Цены на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок установили в МЦРИАП. Об этом заявлено в соответствующем приказе, размещенном на портале «Открытые НПА» , сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, определены следующие цены на услуги по отслеживанию международных автомобильных перевозок с использованием электронных идентификаторов (навигационных пломб), реализуемых национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок:

- начало перевозки объекта отслеживания и его отслеживание – 41 351 тенге (без НДС),

- проследование перевозки объекта отслеживания по территории государства-члена Евразийского экономического союза – 28 477 тенге,

- завершение отслеживания перевозки объекта отслеживания – 37 874 тенге.

Предполагается, что создание и внедрение Национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок «Транзит» принесет значительную выгоду как для бизнеса, минимизируя государственный контроль и предотвращая «лжетранзит», так и для государства, увеличивая достоверность декларирования и поступления в бюджет.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 сентября.