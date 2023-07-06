Не человек для города, а город для человека

Форум городов-побратимов казахстанской столицы «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности» прошел накануне празднования Дня города. Участие в нем приняли представители более чем 20 стран мира, в том числе мэры и вице-мэры столиц и городов, представительные делегации, эксперты.

Выступая на торжественном открытии форума, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность мэрам городов-побратимов и гостям из разных стран, прибывшим в столицу Казахстана.

Он также обратил внимание на то, что в числе участников форума – бывшие акимы столицы, почетные граждане города, ветераны труда, деятели культуры, науки и спорта, ученые, педагоги, государственные служащие – люди, которые принимали активное участие в переносе и строительстве новой столицы, ставшей оплотом Независимого Казахстана. Глава государства выразил им искреннюю благодарность.

– Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что решение о переносе столицы далось непросто и проходило в очень сложный для страны период.

Этот исторически важный шаг был предпринят по инициативе Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, которую 6 июля 1994 года Верховный совет поддержал, приняв решение о переносе столицы в город Акмолу. Официальная передислокация главного города страны состоялась 10 декабря 1997 года, а 25 лет назад – 6 мая 1998 года – Акмола была переименована в Астану.

– Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения, – отметил Президент. – Это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее нашего народа. Эта инициатива Первого Президента превратилась в новую национальную идею. Безусловно, она в полной мере соответствует нашим национальным интересам. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана ­Абишевича Назарбаева в это дело. В Справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о развитии города, Глава государства отметил, что к формированию современного облика нашей столицы приложили руку всемирно известные архитекторы, в числе которых Кисё Курокава, Норман Фостер, Ренато Аркетти, Манфреди Николетти.

За 25 лет Астана получила мировое признание как культурный центр. Молодая столица придала мощный импульс процветанию Независимого Казахстана, открыла путь к обновлению и возрождению. Международный авторитет города продолжает расти. Астана стала местом, объе­диняющим культуры, религии, цивилизации, в том числе она служит площадкой для межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, что подтверждают проводимые здесь съезды лидеров мировых и традиционных религий.

– Есть все основания называть Астану колыбелью единства и процветания, – отметил Президент. – Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь.

Казахстанская столица всегда позиционировалась как город будущего. И для того чтобы это будущее было светлым, в Астане уделяется особое внимание реализации идеи «зеленого города», созданию комфортной среды для проживания людей, укреплению статуса в качестве крупнейшего финансового (и не только) центра региона.

– Свыше 2 000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр «Астана». Сегодня МФЦА привлек 8 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона, – сказал Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, динамичное и устойчивое развитие городов в современном мире приобретает особое значение. Столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Города аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, – человеческий капитал.

– Именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха наций. Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанис­тике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее, и конечно, для Казахстана. Не случайно городскому развитию посвящена одна из целей ООН в области устойчивого развития. В Казахстане мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстрорастущих столиц мира, – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что за 25 лет территория столицы увеличилась в три, а население – в четыре раза. И, согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет 2 млн уже к 2030 году. С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в 100 раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны.

Однако, как обратил внимание Касым-Жомарт Токаев, внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города.

– Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу «не человек для города, а город для человека». Такой человекоцентричный подход задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан. Принципиально важным аспектом является создание максимально комфортной городской среды для всех жителей и гостей Астаны, – заявил Президент.

Казахстан, как подчеркнул Глава государства, осознано выбрал путь построения общества равных возможностей для каждого, и инклюзивному развитию, основанному на взаимной ответственности и гражданской солидарности, придается у нас важное значение.

– У всех жителей города должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам. Это касается и необходимости повышения доступности городской инфраструктуры для граждан с особыми потребностями. Признаться, здесь еще предстоит совершенствовать нашу работу, – отметил он.

При этом Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что специфика столицы заключается в том, что она должна предоставлять широкие возможности не только тем, кто непосредственно здесь живет, но и всем гражданам страны. В качестве примера он привел созданный в Астане медицинский кластер: здесь, в клиниках мирового уровня, проводятся уникальные операции, оказывается высококвалифицированная помощь людям со всего Казахстана.

– Нам предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов, – продолжил Президент. – Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система, в том числе развитый общественный транспорт, удобные велосипедные и пешеходные зоны.

Также Президент акцентировал, что стремительное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для более качественного управления городами. Реализация концепции «умного города» позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах. Кроме того, это помогает людям налаживать более тесные связи, способствует вовлечению граждан и бизнеса в построение активного городского сообщества, способного поднимать и решать актуальные проблемы.

– В данном направлении Астана движется и уже достигла некоторого успеха. Город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона, – рассказал Глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросе экологии. Он подчеркнул, что в решении проблем в этой сфере решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан.

– Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Ответственный горожанин – это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и страны, – уверен Президент.

Подытоживая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сегодня в стране реализуются масштабные институциональные преобразования, нацеленные на построение Справедливого Казахстана.

Проведены важные политические реформы, которые существенно расширили участие граждан в процессах принятия государственных решений, особенно на местном уровне. В частности, у жителей городов нашей страны появилась реальная возможность выбирать депутатов, которые пользуются у них авторитетом и доверием, что вносит большой вклад в утверждение принципов ответственного гражданства и позволяет людям реально влиять на улучшение жизни в родном городе.

– Однако все наши реформы, и в этом я глубоко убежден, не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей общества. Для устойчивого прогресса Казахстана требуется глубинное изменение ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей. Поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодежь, молодых жителей наших городов и столицы, – подчеркнул Глава государства. – Астана – это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путевку в благополучную жизнь многим молодым людям. Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность идеи и мечты. Астана выступает трансформирующим центром и оплотом модернизации, формирует новые грани нашей общенациональной идентичности и новое качество нашей нации, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что сильные города – основной двигатель прогресса экономики, поэтому устойчивой урбанизации, развитию городов в Казахстане уделяется самое пристальное внимание. В этой связи он отметил важность таких мероприятий, как состоявшийся в Астане форум городов-побратимов, поскольку подобные площадки предоставляют возможности для обмена опытом и установления взаимовыгодных контактов.