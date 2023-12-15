Не надо умных слов!

Жители Караганды, которые хотят овладеть казахским языком, выстраиваются в очередь, чтобы попасть на курсы в языковой центр «Шырақ». Он пользуется популярностью не только потому, что занятия здесь бесплатные. Скорее, дело в методике преподавания государственного языка. Слушателей в центре не загружают научными терминами и правилами. Им придают уверенности в себе, убеждая в том, что освоить язык несложно. Ведь мы с вами и так знаем много казахских слов только благодаря тому, что каждый день видим их на упаковках с продуктами, читаем на билбордах и слышим от окружающих. Нужно лишь научиться связывать их в предложения.

– Наш секрет в том, что мы психологически настраиваем наших слушателей на успех, – рассказывает исполняющая обязанности директора Центра обучения языкам «Шырақ», преподаватель Асия Смыкова. – Да, когда вы слышите беглую казахскую речь, кажется, что освоить язык будет сложно. А мы доказываем, что это легко. Нужно лишь логично подходить к процессу обучения, и тогда он пойдет быстро.

На первом занятии изучающие государственный язык узнают, что они уже знают около 200 слов. Разве такое может быть? Может! Потому что в казахском языке есть слова, заимствованные из русского в неизменном виде. К числу этих лингвистических «кочевников» относятся, например, «автобус», «банкомат», «блокнот», «вокзал», «колледж», «компания».

– Есть много таких слов, которые взяли из русского языка, но немного изменили, – говорит Асия Смыкова. – Потому что для носителей казахского языка оказалось неудобно произносить некоторые звуки, которые есть в русском. Например, слово «борщ». Казахам проще сказать «борш». По­этому это слово вошло в наш лексикон так же, как «зауыт» – завод, «қорап» – коробка, «бәтеңке» – ботинки или «бөтелке» – бутылка.

Еще одна группа слов, которые быс­тро запоминаются, заимствованные из тюркского языка. Они схожи по звучанию. Узнавая их значение, можно расширить свой кругозор. Например, слово «қарындаш», что с тюркского переводится «черный камень». Кiрпiш по-тюркски значит «глина из печи». А словом «қарбыз» тюрки называли дыню.

Как правило, имена существительные посетители языковых курсов запоминают куда быстрее, чем глаголы. И чтобы сократить время их усвоения, преподаватели центра «Шырақ» придумали логичную систему. Она основана на связи однокоренных слов. Возьмем всем знакомое слово «арман», что переводится как «мечта», следовательно, производный от него глагол «армандау» – это мечтать. Другой пример – баға означает «цена», значит, бағалау – оценивать. Все просто и логично.

– Грамматику мы преподаем не так, как это делают в школе – с окончаниями и правилами их присоединения. Мы берем готовые конструкции и видоизменяем их в зависимости от ситуации, – объясняет руководитель языкового центра. – Например, чтобы сказать по-казахски «Мне нужна ручка», необходимо запомнить только одно новое слово – «керек». Что ручка – это қалам, знают все. Получается полноценное предложение: «Қалам керек». А дальше вместо слова «ручка» подставляем другие предметы, например «Нан керек», или глаголы: «Армандау керек». Получается сухая конструкция, в которой нет ни окончаний, ни времен глагола. Вот так очень быстро наши слушатели начинают осваивать азы и говорить по-казахски.

Асия Смыкова отмечает, что она и ее коллеги из центра «Шырақ» делают акцент на владении устной речью. Они на каждом занятии общаются со своими слушателями: задают им вопросы и получают ответы. Грамматика для них не главное. Важно, чтобы человек не стеснялся говорить, пусть даже поначалу с ошибками.

– Почему мы, изучая в школе и университете государственный язык, став взрослыми, им не владеем? Почему нашим детям в школе тяжело учить казахский? Потому что там его преподают слишком научным языком, – выс­казывает свое мнение языковед Асия Смыкова. – Наши учителя используют термины и правила, а надо быть проще! Не надо произносить много умных слов.

Центр «Шырақ», созданный при поддержке карагандинского отдела культуры, развития языков, физкультуры и спорта, действует всего полтора года. Его сотрудники не только проводят трехмесячные курсы, но и реализуют социальные проекты. Один из них называется «Изучаем казахский в пути». Центр подготовил обучающие видеоролики, которые транслируется в общественном транспорте, на вокзале и в аэропорту. С их помощью пассажир пополняет свой словарный запас и запоминает короткие фразы, которыми может воспользоваться, когда покупает билет, сдает багаж или спрашивает дорогу до места назначения.