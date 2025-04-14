Минюст обратился к казахстанским авторам

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Представители ведомства на брифинге в СЦК рассказали о том, какие законодательные поправки разработаны для повышения защиты прав интеллектуальной собственности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством юстиции разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности

Проектом предусмотрено внедрение дополнительных правовых подходов по защите и сохранению прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций.

«Законопроект содержит поправки по обеспечению доступа лиц с нарушениями зрения к обнародованным произведениям, введению ускоренной регистрации товарных знаков, разграничению сфер деятельности патентных поверенных. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Мажилиса», – сказала председатель Комитета по интеллектуальной собственности Шолпан Абдреева на пресс-конференции в СЦК.

Также особое внимание будет уделено цифровизации сферы интеллектуальной собственности. По словам официального представителя Минюста РК Талгата Уали, в ближайшее время вопрос о выплате гонораров собственникам произведений искусства, законно зарегистрированным в авторских ассоциациях, перейдет в цифровую систему.

Кроме того, Талгат Уали отметил, что авторы, официально зарегистрировавшие оригинальные произведения, должны заключать юридические контракты в Минюсте, авторских ассоциациях.

«Призываю владельцев всех авторских продуктов не проявлять халатность к вопросу защиты своих авторских прав, своевременно регистрировать все авторские оригинальные произведения в государственных органах, авторских ассоциациях и придавать значение их законному использованию», – сказал спикер.

В последнее время обсуждается вопрос о создании единой цифровой платформы, которая позволила бы обеспечить прозрачность собираемого вознаграждения, распределение и выплату вознаграждения.

Как отметила председатель Комитета по интеллектуальной собственности министерства юстиции Шолпан Абдреева, данный вопрос сейчас обсуждается в рамках поправок к законопроекту, внесенному в прошлом году в Мажилис Парламента.

«Цель платформы – объединить всех авторов, пользователей, правообладателей, т.е. всех участников, которые используют или планируют использовать объекты авторского права в своей деятельности. Так мы хотим, чтобы на цифровой платформе был полный реестр всех авторов, исполнителей, производителей, чтобы на цифровой платформе также были реестры всех пользователей, которые заключили договор с организацией по коллективному управлению. Благодаря этим реестрам мы сможем видеть, кто законно использует объекты авторского права. Цель платформы – обеспечить прозрачность, чтобы авторы могли видеть, откуда поступают деньги и сколько им причитается», – пояснила спикер на пресс-конференции в СЦК.

По словам представителя Минюста, единая цифровая платформа будет презентована позднее.

#права #СЦК #халатность #Минэст

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